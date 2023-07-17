Олег Дерипаска поздравил богучанских металлургов с профессиональным праздником

«РУСАЛ ФестивAL#ПРОСпорт» собрал сотни любителей физкультуры и сторонников активного образа жизни. В парке культуры и отдыха «Мечта» их ждали полоса препятствий, арм-рестлинг, перетягивание каната, рыбалка в надувном бассейне и много других площадок на любой вкус и возраст.

«Мне больше всего понравился аквагрим и мастер-класс по плетению косичек. Еще я заработала много фишек и мне за это подарили мячик и наушники», - рассказала Ксюша Чемортан.

Главным почетным гостем дневной спортивной программы стал заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Никита Мельников. Он наградил победителей Спартакиады БоАЗа, которую заводчане проводили ко Дню металлурга.

Никита Мельников, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе: «Я очень благодарен за приглашение в Таежный. Ваши люди излучают такую энергию и тепло, настоящие сибиряки! Больше всего меня поразил вклад компании в создание спортивной инфраструктуры, которую встретишь не в каждом большом городе. И почти все дети, с которыми я пообщался, занимаются спортом, что очень меня порадовало!»

Завершился праздник музыкальной программой на площади перед ДК, где с главной сцены было зачитано обращение основателя компании Олега Дерипаска, поздравившего металлургов Богучанского района с профессиональным праздником. Он выразил благодарность работникам отрасли за верность своему делу и профессионализм, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Фото: Павел Антонов