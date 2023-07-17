В Красноярске знаменитый недострой возле университета им. Решетнева продают за 350 миллионов рублей под ТЦ

Фото: Avito

В Красноярске знаменитый недострой возле университета им. Решетнева продают за 350 млн рублей. Объявление выставлено в интернете на Avito. Об этом сообщают Sibnovosti.

Огромное пятиэтажное здание площадью более 34 тыс кв. м находится на проспекте Красноярский рабочий, 29С. Покупатель получит земельный участок в 1,4 га, два цокольных этажа для парковки и уже готовый проект торгового центра с современным дизайном. Уточняется, что разрешение на строительство есть.

Фото: Avito

В плюсах указывается, что у здания «отличная транспортная доступность»‎, а возле него «высокий пешеходный и автомобильный трафик»‎. В общем, идеальное место для бизнеса.

Фото: Avito

Объект в Ленинском районе краевой столицы не могут достроить с 1980 года.