В Красноярске знаменитый недострой возле университета им. Решетнева продают за 350 миллионов рублей под ТЦ

Фото: Avito
В Красноярске знаменитый недострой возле университета им. Решетнева продают за 350 млн рублей. Объявление выставлено в интернете на Avito. Об этом сообщают Sibnovosti.
Огромное пятиэтажное здание площадью более 34 тыс кв. м находится на проспекте Красноярский рабочий, 29С. Покупатель получит земельный участок в 1,4 га, два цокольных этажа для парковки и уже готовый проект торгового центра с современным дизайном. Уточняется, что разрешение на строительство есть.
Фото: Avito
В плюсах указывается, что у здания «отличная транспортная доступность», а возле него «высокий пешеходный и автомобильный трафик». В общем, идеальное место для бизнеса.
Фото: Avito
Объект в Ленинском районе краевой столицы не могут достроить с 1980 года.
Фото: Avito