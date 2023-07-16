Следующая рабочая неделя в Красноярске начнется с дождя и похолодания до +23

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следующая рабочая неделя в Красноярске начнется с прохладных (для лета) +23 градусов тепла и проливного дождя. Согласно предсказаниям синоптиков, утром 17 июля красноярцев ожидает ливень, а затем осадки немного поутихнут. К вечеру немного распогодится и выглянет солнышко.

Во вторник, 18 июля плохой погоды не ожидается – солнечно, +24 и легкий ветерок с порывами до 2 м/с.

Среда порадует +26 градусами на термометрах. Но целый день будет облачно, без осадков.

Четверг, 20 июля, станет самым жарким днем недели – до +29 днем. Солнышко, облачно и легкий ветерок.

В пятницу «похолодает» до +26, возможен дождь.