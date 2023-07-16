«Единая Россия» собрала профессиональную команду»: итоги конференции красноярского регионального отделения партии прокомментировали политологи

Фото: Единая Россия

В Красноярске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия», где был выдвинут список кандидатов для участия в выборах в Красноярский городской Совет депутатов. Список возглавил действующий руководитель региона Михаил Котюков, а в первую пятерку вошли депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин, глава города Красноярска Владислав Логинов, председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина и депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

По мнению политолога Андрея Копытова, «Единая Россия» собрала команду, показывающую возможности и компетентность партии.

- Есть несколько объяснений, почему Михаил Котюков решил возглавить список «Единой России». Это ответственный поступок - не стоять в стороне и участвовать в выборном процессе. Он не стал наблюдателем, не остался в ранге просто должностного лица или чиновника, он стал активным участником выборного процесса.

Эту позицию поддерживает и Алексей Новиков. Он считает, что партия строит свое позиционирование вокруг нескольких ключевых для края и города тем.

- Во-первых, это решение актуальных проблем краевого центра. Эта тематика очень востребована избирателями. Список возглавили политики, представляющие все уровни власти и обладающие определенным весом в регионе.

Вторая тема — это внимание к участникам СВО. Очевидно, данная тема является крайне значимой в имидже партии, что подтверждает присутствие в списке партии таких персон, как Елена Пензина и Юрий Швыткин, людей, активно работающих с данной повесткой.

Третий аспект позиционирования партии связан с реализацией перспективных проектов. И здесь Красноярск, как мне кажется, также выступает крайне значимой территорией. Присутствие в списке Владислава Логинова и Наталии Фирюлиной говорит о том, что партийная команда готова реализовывать эти проекты в тесном взаимодействии исполнительной и представительной власти.

Политолог Павел Клачков:

- Это запрос общества на обновление, на честность, на команду, которая способна эффективно действовать. Сейчас не тот период, когда важна преемственность, сейчас больше важен, рост, развитие и ставка на новую конфигурацию краевой власти.

Напомним, что выборы Красноярского городского Совета депутатов, как и выборы главы региона состоятся 10 сентября 2023 года.