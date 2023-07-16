Такие глазки у нее красивые: рыбаки на Сахалине встретили акулу у самого берега

Фото: тг-канал Томари-Сахалин

«Она метра 2,5 – не больше! Близко так. Такие глазки у нее красивые!» - рыбак, стоящий на берегу залива Делангля, восторженно рассматривает одну из самых опасных морских хищниц. Акула каким-то образом оказалась настолько максимально близко к берегу залива Делангля, что можно было разглядеть её облик до деталей.

Видео с бесстрашным рыбаком и акулой, появившейся в Томаринском районе, неподалеку от села Ильинское, быстро разлетелось в социальных сетях. Кадры действительно впечатляющие.

Острый плавник разрезает волнующуюся гладь моря. Акула кружит в нескольких метрах от берега, периодически мелькает хвост. Мужчине, стоявшему в тот момент максимально близко к хищнице, видно куда больше, чем нам на видео. Он с упоением изучает рыбину, пытается на глаз определить длину, вид и немного описать её облик – но из-за шумя прибоя слышно не очень хорошо. Интересно, что столкнувшись практически лицом к лицу с хищницей, он не убегает и иногда даже пытается подойти поближе.

Комментаторы в соцсетях выдвигали несколько гипотез о том, почему акула забралась так близко к берегу: кто-то писал, что её просто течением занесло, а из-за тяжести собственного тела она не смогла уплыть обратно, некоторые предположили, что хищница приплыла умирать, были и мнения, что акула была просто голодной, а рыбацкая наживка показалась ей очень аппетитной.

Что произошло на самом деле – пока неизвестно. Но спустя некоторое время из Томаринского района появились фото туши мертвой акулы, лежавшей на берегу.

Выброшенная на берег акула Фото: тг-канал Томари-Сахалин

Фото: тг-канал Томари-Сахалин

А следом и очень спорный видеоролик, где блогеры сначала выловили погибшую хищницу из воды, а затем взобрались на тушу верхом и стали позировать…

Фото: Ника Белова ТВ

Та ли это акула или совсем другая, неизвестно. Также как и то, куда пропала с берега туша мертвой хищницы.

Примечательно, что для Сахалина появление акул – вполне себе привычное явление. Их регулярно встречают рыбаки в морских водах.

Так, например, этим летом трёхметровая акула покусилась на улов блогера Бориса Рябченкова и прямо с крючка полакомилась крупной треской и минтаем, оставив рыбакам только головы

Акула украла улов Фото: Борис Рябченков

А незадолго до этого другую хищницу встретили у мыса Свободного на глубине 2,5 метра – она чуть было не перевернула лодку с людьми. Но, к счастью, все закончилось хорошо.

Как объясняют специалисты, появление акул связано с периодом сезонного прогрева воды. В это время к Сахалину подплывают стаи сардин, а хищники идут следом. Акулы остаются на дальневосточных территориях, пока их устраивает температура воды и есть рыба для питания. Затем они уходят обратно в тропики и субтропики. Встретить можно несколько разных видов акул – сельдевых, белых и тигровых. Все они довольно опасны для человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Акула устроила показательное выступление возле лодки сахалинских рыбаков

Незабываемое зрелище произошло у мыса Свободного. Хищница то выпрыгивала из воды, то скрывалась на глубине. (Подробнее)