Всю ночь гуляли по городу: в Красноярске нашлись двое пропавших школьников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска полицейские нашли двоих пропавших мальчишек 13 и 9 лет. Как сообщают в МВД, с детьми все хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Оказалось, что двое мальчишек просто гуляли всю ночь по городу. Почему они ушли и не вернулись – сейчас выясняют сотрудники полиции. Дети в целости и сохранности переданы семьям.

А вот у родителей, после ночной прогулки детей, теперь серьезные проблемы – в их отношении заведены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.