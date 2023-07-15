Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин посетил Таймыр и указал на существующие проблемы

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин посетил Таймыр и указал на имеющиеся здесь проблемы. Фото: прокуратура

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин побывал с рабочей поездкой на севере Красноярского края. Посетив поселения Таймыра, он отметил проблемы с дефицитом топлива, жильем, недоступностью дошкольного образования и завышенными ценами на товары потребления. И потребовал от прокурора края Романа Тютюника, который сопровождал его в поездке, вмешательства в ситуацию.

Так, длительное время не решена проблема с дефицитом топлива в Хатанге. Причина, как оказалось: у местной власти недостаточно ресурсов для организации мест хранения ГСМ, чтобы можно было доставлять их сюда в достаточном количестве.

Нуждаются в государственном регулировании предельные надбавки на цены в местных магазинах. По сравнению с ценами на «большой земле», здешние просто космические.

Острая проблема с образовательными учреждениями в поселках Носок и Волочанка. Одна из школ признана аварийной, вторая переполнена в 2,5 раза. Не хватает садиков. У местных властей есть проектная документация на строительство новой школы, но она не отражает объективные потребности.

Есть проблема с жильем для бюджетников: когда нет квартир – то нет и медиков с педагогами. Специалисты не приедут сюда, если им не гарантируют жилье.

В продолжение поездки Дмитрий Демешин и Роман Тютюник провели прием граждан. Транспортный вопрос актуален и здесь, за полярным кругом: люди просили отремонтировать дороги, организовать регулярные авиарейсы из Хатанги до Туры.

- Также на прием обратились представители коренных и малочисленных народов Севера с просьбой оказать содействие в организации субсидирования авиаперелетов, осуществляемой в рамках государственной программы по обеспечению доступности воздушных перевозок. К тому же заявителей интересовали вопросы по оформлении разрешительной документации на оружие и самоходную технику, организации детского досуга в летнее время, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.