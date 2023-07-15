В Красноярске обсудили подготовку к 400-летию города. Фото: krskstate.ru

В 2019 году отметили с размахом 400-летие самого старого города Енисейской губернии – Енисейска. Через несколько недель, в августе, будем отмечать 200-летие Минусинска. А там и до 400-летней даты Красноярска рукой подать – это будет в 2028 году. В рамках подготовки к праздничной дате предстоит выполнить большое количество запланированных мероприятий.

Федеральный оргкомитет возглавляет вице-премьер Правительства РФ Александр Новак. Он прибыл в Красноярский край с рабочим визитом и, пользуясь случаем, вместе с руководителем региона Михаилом Котюковым провел совещание по подготовке и проведению 400-летия краевого центра. Кстати, до начала совещания они посетили смотровую площадку на Николаевской сопке. И уже там начали обсуждение будущих проектов развития Красноярска в рамках предстоящей юбилейной даты.

На сегодняшний день готов стратегический мастер-план Красноярской агломерации до 2035 года. Документ был разработан конструкторским бюро «Стрелка». Он включает программы развития городской среды по шести основным направлениям: транспорту и мобильности, жилой и общественно-деловой застройки, общественных пространств и природных территорий, экологии и системы жизнеобеспечения, туризма, общества.

До начала совещания Александр Новак и Михаил Котюков посетили смотровую площадку на Николаевской сопке. Фото: krskstate.ru

- Необходимо определить, какие из предложенных объектов мы завершим к 1 января 2028 года. Это позволит подготовить план мероприятий по всем предстоящим работам. И самое главное – нам нужно не только реализовать инвестиционные проекты, а улучшить жизнь в городе Красноярске, сделать ее более качественной, современной, привлекающей, комфортной, чтобы молодёжь оставалась здесь учиться и жить, – сказал Александр Новак.

Очень важно, что при разработке плана были учтены инициативы самих красноярцев. Всего было проанализировано более 400 идей по развитию города, самой популярной стала тема жилой застройки и формирования новых общественных пространств (53% идей).

Михаил Котюков отметил, что при подготовке к 400-летию Красноярск должен задать новые стандарты благоустройства и организации городской среды?

- Мы не должны, на мой взгляд, ограничиваться только лишь инфраструктурными вещами. Одна из принципиально важных задач – сделать город умным, центром технологического развития не только Сибири, но и всей азиатской части нашей страны.

Наконец, глава города Владислав Логинов дополнил:

- Начиная с 2022 года, в городской бюджет закладываются средства на реализацию важных для горожан мероприятий и программ в рамках этой юбилейной даты. 400-летие должно стать единым для всех горожан проектом, главная цель которого – комфортный Красноярск.