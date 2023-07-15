Красноярские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Красноярские ученые приняли участие в Форуме будущих технологий. Фото предоставлено организаторами

Ученые Красноярского края занимаются развитием квантовых технологий и другими актуальными направлениями, которые ведут Россию к технологическому суверенитету. Они приняли участие в Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны.

В этот раз форум прошел под девизом «Опережая время». Его главная задача – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство. Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства подчеркнул: «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных». Нужно в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Результатом реализации этого нацпроекта должны стать не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка. «Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны», – отметил он.

Свои передовые разработки представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Росатом продемонстрировал самый мощный в стране – 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. РЖД рассказали о строительстве магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации» – к 2030 году она пройдет по 34 регионам (сегодня Россия уже в мировых лидерах по протяженности квантовой магистральной сети). Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта», в который входят ведущие компании страны, включая Сбер, запускает новое направление работы по применению квантовых технологий в сфере искусственного интеллекта. И это лишь малая часть программ и инициатив.

Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая Форум, стала мероприятием «без границ» и собрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. Например, интересен российско-китайский эксперимент по тестированию квантовой космической связи.

По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Форум показал готовность государства, общества и бизнеса к этому. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев особо подчеркнул: госкорпорация на примере атомной отрасли показала, что они уже в ближайшие годы будут решать сложные индустриальные задачи и станут неотъемлемой частью технологического ландшафта.

Для лидерства России в ключевых отраслях важны поддержка науки и статуса ученых, возобновление программы мегагрантов. Поэтому в рамках Форума дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения 3–10 лет.

Остается добавить, что площадку Форума посетили более 1400 человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ.