Коллекторы закошмарили жительницу Красноярска за чужой кредит

Фото: соцсети

В Красноярске коллекторы развернули кампанию по публикации фейков против местной жительницы Анастасии Мозжериной. Ситуацией в соцсетях поделилась сама красноярка – по ее словам, одна из подруг взяла кредит, оставив в банке номер телефона Анастасии. Когда выплаты по кредиту прекратились, банкиры передали телефон коллекторам – а те начали шантажировать Мозжерину за долги ее подруги.

– Теперь какой-то умный коллектор, решил, что он имеет право рассылать клевету про меня по всем моим друзьям. Не удивляйтесь, если вам будут приходить смски с моим прифотошопленным лицом к голому телу чужой тетки с предложением интимных услуг, – отметила Анастасия.

Фото: соцсети

На скриншотах из переписки с коллектором видно, что выбивальщики долгов в курсе о том, что Анастасия не брала кредит в банке. Однако их это не останавливает: вероятно, по логике коллекторов красноярка должна сама найти свою подругу и заставить ее расплачиваться.

Фото: соцсети

– Кредиты я никакие не брала ни в одном банке, тем более в микрофинансовых шарагах. Но коллекторы посредством шантажа пытаются теперь выбить через меня (вот таким идиотским методом) чужой долг о существовании которого я даже не подозревала, данные банка не дают, сумму задолженности не говорят, – добавила красноярка.

Анастасия уже написала заявление в полицию, оно было принято. Добавим, что на этой неделе Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет для коллекторов за угрозы или физическое выбивание долгов. В перечень преступлений, подпадающих под статью, входит и угроза распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.

Редакция «КП-Красноярск» обратилась за комментариями в МВД и по номеру коллекторов.