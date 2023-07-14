В Красноярском крае, Туве и Хакасии создали сеть импортозамещающих научно-образовательных центров

Фото: Росконгресс

Красноярский край вместе с Тувой и Хакасией вошел в число 36 регионов, реализующих мегапроекты в научно-образовательных центрах (НОЦ). В нынешних условиях они переориентировались на развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны. вчера работу ученых НОЦ и их взаимодействие с иностранными коллегами обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир».

Основной темой сессии стало построение в России собственной технологической экосистемы. Спикеры отметили, что полного технологического суверенитета пока нет ни у одной страны мира.

– Россия должна в течение ближайших 10–15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома», – заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.

Спикеры также подчеркнули, что Россия по-прежнему «достойно несет знамя высокой советской инженерной школы». При этом, обучение иностранных студентов инженерным специальностям в РФ проходит на русском языке.

Помимо этого, участники дискуссии заявили, что зарплата для специалистов и ученых вторична, и они едут за интересными проектами для самореализации. «Утечка мозгов» же просто дает возможность обмена международным опытом.

Отметим, что Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента. Оператором форума является Фонд «Росконгресс» при поддержке Минцифры и РАН.