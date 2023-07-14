С 20 июля частично перекроют движение по мостам на Мичурина и Брянской

Ремонт на Гладкова. Фото: admkrsk.ru

Уже утром 20 июля на объектах будут выставлены блоки и дорожно-знаковая информация. Об этом сегодня во время дорожного штаба под руководс твом первого замглавы города Вадима Войцеховско сообщили подрядчики.

Так, на мосту через реку Кача, в районе улицы Брянская, 280а, для транспорта закроют две полосы движения из четырех по направлению выезда из города

На путепроводе будет закрыт проезд по улице Мичурина в сторону Октябрьского моста по трем полосам из шести. Движение транспорта будет организовано по встречной полосе.

Дорожники будут ремонтировать мосты с 8:00 до 22:00. Бесшумные работы по возможности постараются выполнить ночью. Данное ограничение планируется до 10 августа. Затем начнется ремонт на другой стороне мостов, где также потребуется перекрытие дорог до конца августа.

На сегодня из 61 объекта ремонт завершен на 22 участках красноярских дорог, на 27 - идут работы.

На финишной прямой ремонт на улице Светлогорская (98%), Аральская (90%), Сады (82%) и Базарная (71%). Более трети работ выполнено на улицах Мечникова, Воронова. Есть снижение динамики по улице Коренеева. Подрядчик «Доринвестстрой» ссылается на задержку в поставке бортовых каменей сосновоборским производителем.

«Это ваша проблема. Вы зашли на контракт, работайте. Если нет бортовых камней в Сосновоборске, ищите альтернативы на других заводах. Прошу УДИБ взять на контроль этот вопрос», - сказал Вадим Войцеховский.

Вадим Войцеховский. Фото: admkrsk.ru

На этой неделе ремонт начался улицах Гладкова, Свердловской, 40 лет Победы и Соревнования.

На улице Гладкова в Свердловском районе дорожникам предстоит выполнить комплексный ремонт участка от кольца Предмостной Площади до улицы Семафорная. Там нужно заменить старые бордюры, заасфальтировать 1,1 км дороги, отремонтировать тротуары, привести к нормативу 2 автобусные остановки «Детская поликлиника» с переносом их на 40 метров в сторону Предмостной площади и устройством карманов для заезда автобусов, которых сегодня там нет. Стоимость работ почти 26 млн рублей. Завершить их подрядчик должен до конца августа.

На улице 40 лет Победы микрорайона Солнечный менять асфальт будут на протяжении 1 км от Микуцкого до городской больницы №2. По этому участку в управление дорог, инфраструктуры и благоустройства поступало много обращений от жителей и пациентов с жалобами на огромные выбоины в старом асфальте. Дорога расположена сразу возле трех больниц и детского сада. Стоимость работ - 27,6 млн рублей. Уйти с объекта подрядчик должен до конца сентября.

На улице Свердловская дорожники одновременно фрезеруют старый асфальт и укладывают новый. Фронт работ растянулся от ул. Базайская до ул. Александра Матросова, за исключением участка в районе гипермаркета «Лента», где ранее уже был проведен комплексный ремонт. Подрядчик работает большими картами с минимальными ограничениями движения транспорта.

Чтобы снизить дорожные заторы, в пятницу работы будут вестись по полосе въезда в город, а воскресенье - на выезде. Согласно контракту, работы должны быть завершены до конца июля.

На улице Соревнования, расположенной вдоль конно-спортивного клуба в Центральном районе, водителям необходимо ориентироваться на знаковую информацию. Там уже снимается старое дорожное полотно. Движение может быть затруднено, так как дорога двухполосная.

Узнавать о ходе выполнения работ в своих районах жители Красноярска могут с помощью дорожной карты. Она размещена на сайте администрации города разделе «Ремонт дорог».