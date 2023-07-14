В красноярской песочнице 6-летний мальчик подстрелил из пневматики 8-летнюю девочку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из красноярских песочниц на Петра Ломако 6-летний мальчик из пневматического пистолета подстрелил 8-летнюю девочку. Как рассказали в МВД, ребенок целился в песочную фигурку, но немного промазал…

Как итог – у девочки прострелено правое колено. К счастью, рядом оказались неравнодушные взрослые. Ребенку сразу вызвали скорую, оповестили её родителей о случившемся. Девочка серьезно не пострадала, её после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Родители девочки написали заявление в полицию. Сотрудники выяснили, что пневматический пистолет на площадку принес 13-летний подросток. Он купил оружие на одном из маркетплейсов, чтобы пострелять по банкам. С такой «игрушкой» его заметил соседский ребенок и попросил попробовать пострелять. Отказывать подросток не стал.

Оружие и пули к нему изъяли сотрудники полиции. С детьми и родителями профилактическую беседу провели инспекторы ПДН. Сейчас силовики проводят проверку.