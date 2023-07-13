В Красноярске разыскиваются организатор и участник преступной группы, а также пять мужчин, обвиняемых в хулиганстве

Фото: СК Красноярского края
В Красноярске разыскиваются организатор и участник преступного сообщества, а также пять мужчин, обвиняемых в хулиганстве. Горожан просят помочь в поисках.
Разыскивается Малиновский Ярослав Степанович (дата рождения: 05.10.1988), Николаев Алексей Николаевич (дата рождения: 19.09.1982) и другие неизвестные, которые под руководством организатора преступной группы совершили в краевой столице ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них: уничтожение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, вымогательство и участие в преступном сообществе.
Фотографии:
Малиновский Ярослав Степанович. Фото: СК Красноярского края
Николаев Алексей Николаевич. Фото: СК Красноярского края
Кроме того, разыскиваются пять мужчин, обвиняемых в хулиганстве:
Неделин Виктор Александрович, 04.05.1990 г.р.,
Неделин Виктор Александрович. Фото: СК Красноярского края
Пуховой Александр Александрович, 06.06.2003 г.р.;
Пуховой Александр Александрович. Фото: СК Красноярского края
Любимский Даниил Витальевич, 15.05.2001 г.р.;
Любимский Даниил Витальевич. Фото: СК Красноярского края
Медников (Хегай) Захар Александрович, 14.11.1997 г.р.;
Медников (Хегай) Захар Александрович. Фото: СК Красноярского края
Майер Кирилл Алексеевич, 06.09.2002 г.р.
Майер Кирилл Алексеевич. Фото: СК Красноярского края
Все они в федеральном розыске.
Сейчас наложен арест на пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев, имущество и денежные средства обвиняемых. Общая сумма арестованного составила более 78 миллионов рублей.
Следствие обращается к жителям Красноярского края. Если вы пострадали от действий этих мужчин или что-нибудь знаете об их местонахождении, то сообщите телефону: 8 (391) 227-06-45 или 102.
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