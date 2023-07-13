В Красноярске разыскиваются организатор и участник преступной группы, а также пять мужчин, обвиняемых в хулиганстве

Фото: СК Красноярского края

В Красноярске разыскиваются организатор и участник преступного сообщества, а также пять мужчин, обвиняемых в хулиганстве. Горожан просят помочь в поисках.

Разыскивается Малиновский Ярослав Степанович (дата рождения: 05.10.1988), Николаев Алексей Николаевич (дата рождения: 19.09.1982) и другие неизвестные, которые под руководством организатора преступной группы совершили в краевой столице ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них: уничтожение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, вымогательство и участие в преступном сообществе.

Фотографии:

Малиновский Ярослав Степанович. Фото: СК Красноярского края

Николаев Алексей Николаевич. Фото: СК Красноярского края

Кроме того, разыскиваются пять мужчин, обвиняемых в хулиганстве:

Неделин Виктор Александрович, 04.05.1990 г.р.,

Неделин Виктор Александрович. Фото: СК Красноярского края

Пуховой Александр Александрович, 06.06.2003 г.р.;

Пуховой Александр Александрович. Фото: СК Красноярского края

Любимский Даниил Витальевич, 15.05.2001 г.р.;

Любимский Даниил Витальевич. Фото: СК Красноярского края

Медников (Хегай) Захар Александрович, 14.11.1997 г.р.;

Медников (Хегай) Захар Александрович. Фото: СК Красноярского края

Майер Кирилл Алексеевич, 06.09.2002 г.р.

Майер Кирилл Алексеевич. Фото: СК Красноярского края

Все они в федеральном розыске.

Сейчас наложен арест на пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев, имущество и денежные средства обвиняемых. Общая сумма арестованного составила более 78 миллионов рублей.

Следствие обращается к жителям Красноярского края. Если вы пострадали от действий этих мужчин или что-нибудь знаете об их местонахождении, то сообщите телефону: 8 (391) 227-06-45 или 102.

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