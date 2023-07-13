В Красноярске существует частный музей Николаевской слободы на 1550 экспонатов

В Красноярске существует частный музей Николаевской слободы. Фото: администрация города

Есть в Красноярске необычный музей истории Николаевской слободы. Он расположен в самом обычном частном доме на улице Бограда. Хозяйка музея, она же хранительница фондов и экскурсовод – Галина Козлова. Любимым делом занимается на чистом энтузиазме.

- После выхода на пенсию начала изучать историю Николаевки. До этого 25 лет отработала почтальоном в этом микрорайоне, практически всю жизнь прожила здесь. Когда только начала заниматься музеем, соседи узнали и стали приносить вещи. Некоторые предметы в коллекцию приобретаю сама, - рассказывает Галина Петровна.

Сейчас в ее коллекции 1550 экспонатов. Среди них есть интересные фотографии, старинные чайники, шкатулки, оконные наличники, игрушки и многое другое. Самые старинные экспонаты, которые в нем находятся - пуговица 1832 года, найденная под половицей одного из домов слободы. И рельс 1884 года от узкоколейки - с такой железной дороги начиналось строительство Транссибирской магистрали. Фонд продолжает пополняться. В этом году музею Николаевки исполнилось 11 лет.

Побывать в музее может любой желающий. Для этого нужно созвониться с его хозяйкой по телефону 8-953-598-51-05 (Галина Петровна Козлова) и договориться о дате и времени посещения. Вход осуществляется за плату – от 50 до 100 рублей.

Добавим, что в Красноярске продолжаются «экскурсионные среды». Это совместный проект районных администраций и Туристско-информационного центра. Каждую среду группа из 15 человек вместе с гидом отправляется в двухчасовую пешеходную экскурсию по городским пространствам. Накануне, 12 июля, красноярцы прогулялись по самому молодому и компактному району левобережья – Железнодорожному, познакомились с историей Красноярского железнодорожного вокзала, сквера Степанова на улице Копылова и микрорайона Николаевка.