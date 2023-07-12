Красноярский край назвали одним из самых перспективных регионов для развития молодежи

Красноярский край назвали одним из самых перспективных для развития молодежи. Фото: krskstate.ru

- Красноярский край – один из самых перспективных субъектов для развития молодежи. Здесь много возможностей, чтобы себя реализовать, и, самое главное, очевидна вовлеченность в повестку и главы региона, и представителей молодежной политики, - такую оценку дала начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Богомаз, побывав на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» – 2023. На нем участники представили свои проекты по поддержке талантливых жителей Красноярья.

Руководитель региона Михаил Котюков также нашел время в своем плотном рабочем графике, чтобы заглянуть на форум и затем поделился:

- Мне было очень интересно ознакомиться с проектами, которые решают большую и важную задачу поддержки талантливой молодежи. Вместе с федеральными коллегами мы эти идеи услышали и, надеюсь, они станут частью нашей работы с молодежью. Несомненно, наследие «Бирюсы» войдет в программу краевой молодежной политики.

Михаил Котюков также обсудил с «бирюсинцами», каким они видят будущее края, как искать и удерживать таланты, чтобы они приносили пользу здесь, а не уезжали искать успеха на просторах большой страны. Участник ТИМ «Бирюса» Кирилл Харитонов считает, что для этого необходимо показать молодым людям возможности для развития в регионе, наличие свободных рабочих мест, востребованность талантов. И здесь нужно упомянуть о том, что в крае реализуется более сорока крупнейших инвестиционных проектов с очень большим запросом на квалифицированных специалистов.

В 2023 году край одержал победу в конкурсе, объявленном Росмолодежью в рамках реализации национального проекта «Образование». Так что следующем году регион получит из федерального бюджета 205 миллионов рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры и реализацию молодежных инициатив. Годом ранее край получил 119 миллионов рублей.

Добавим, что выездной лагерь ТИМ «Бирюса» отработал 17 лет, за эти годы здесь побывали более 55 тысяч активных ребят. В этом году в мероприятиях форума приняли участие 1800 молодых людей из Красноярского края и других регионов России. А уже осенью начнется масштабное обновление территории – вместо палаток появятся современные комфортабельные домики.