На здоровье: что такое аллергия?

Виктория Черных

На эти и другие вопросы ответила врач-аллерголог-иммунолог Краевой клинической больницы Виктория Черных.

- Виктория Александровна, кого принято считать аллергиками?

- Аллергик – это человек, организм которого неадекватно реагирует на воздействие тех или иных факторов. Аллергены бывают инфекционной и неинфекционной природы. С инфекционными все понятно – это вирусы, бактерии, простейшие… Неинфекционные – большая группа: растительные (деревья, сорные злаковые травы), наши любимые домашние животные, домашняя пыль, клещи домашней пыли, плесень.

- Много ли людей, страдающих аллергическими заболеваниями?

- К сожалению, достаточно. Есть и простые аллергии, к которым относятся аллергические риниты, конъюнктивиты, так и далее. И более сложные, редко встречающиеся заболевания.

- Как аллергия появляется? Это генетическое заболевание, например, в семье есть предрасположенность, значит, члены семьи будут болеть. Или аллергию можно приобрести?

- Аллергия — заболевание многофакторное. На нее влияют и наша генетическая предрасположенность, также и профессиональный фактор среды. К примеру, в группу риска относятся парикмахеры, каждый день работающие с довольно агрессивными веществами. Человек может жить спокойно, но рано или поздно встретить свой аллерген. Также нужно различать, что у вас – истинная аллергия или псевдоаллергия. Съели немного клубники или апельсинов – все нормально. А вот если переборщили с этими продуктами, может и аллергическая реакция появиться.

- Что нужно знать людям, чтобы предупредить неприятные последствия?

- Если у вас появилась на что-то какая-то реакция – затрудненное дыхание, отеки губ, ощущение распирания в шее, нужно обращаться в скорую медицинскую помощь. Советы неспециалистов могут привести к фатальным состояниям.

Персики - вкусно! Но у кого-то на них может быть аллергия... Фото: ИВАНОВА Диана

- Сейчас лето, многие едут в другие регионы, страны, где непривычная еда, вода, разнообразные фрукты… Нужно ли брать с собой в аптечку какие-то препараты на всякий случай?

- Рекомендую взять какие-нибудь антигистаминные препараты, причем лучше брать препараты второго поколения. На нашем рынке их множество, их особенность в том, что они не вызывают сонливости, действуют практически сразу.

- Можно ли аллергию вылечить?

- Конечно, есть протоколы лечения аллергии. Если мы говорим об аллергии на домашних животных, домашнюю пыль, то здесь важно соблюдение гипоаллергенного быта. В России официально зарегистрировано лечение – АСИТ-терапия. Это уникальная методика - Аллерген-Специфическая ИммуноТерапия. В человека вводят тот аллерген, на который он реагирует (клещи бытовой домашней пыли, растительные аллергены), тем самым блокируя рецепторы. И при активном цветении человек не реагирует или реагирует, но менее выражено. А вот с домашними животными такой методики нет.

- Как выявить аллергию?

- Методов множество. Мы делаем кожное тестирование, оно довольно информативно. Есть метод иммунокап - определение аллергии по крови.

Страшный сон аллергика - и кошка, и цветы Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как предотвратить развитие аллергии? Можно с детства вести здоровый образ жизни и избежать ее?

- Если мама ведет здоровый образ жизни, отсутствует факт курения в семье хотя бы одного из родителей, то ребенок уже защищен в плане возможного развития каких-то заболеваний. Плюс ребенок занимается физическими активностями, не имеет ожирения – тоже в копилку здоровья.

- Какие виды аллергии встречаются чаще всего?

- Аллергические риниты, конъюнктивиты. На втором месте – бронхиальная астма, затем идут кожные заболевания, которые чаще всего возникают из-за паразитарных инвазий (лямблии, описторхи, токсокары).

- А редкие аллергии, на что они бывают?

- Конечно, в моей практике встречались редкие случаи. Редкие случаи – они же и самые тяжелые системные заболевания. Например, сывороточная болезнь, синдром Лайелла. Заболевания тяжелые, это системное поражение органов-мишеней, кожи, слизистой оболочки. Зачастую это реанимационные больные, которые ведутся не одним специалистом, не только аллергологом, подключаются офтальмологи, урологи и другие.

- Все ли аллергии одинаково опасны?

- К сожалению, да. Даже астма легкого течения может дать серьезное обострение, астматический статус, ангиоотеки, что может привести к фатальным последствиям. Поэтому если у вас появились какие-то симптомы, конечно, лучше обратиться к доктору, чтобы провели обследование и назначили лечение.

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