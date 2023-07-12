Я называю ее Матушкой: как женщина с пятью высшими образованиями подружилась в горах с медведицей

Лада Цуранова и Ергаки. Фото: личная страница

- У медведя есть особое свойство. Предупреждая о своем приближении, он испускает определенную волну, низкочастотную. Человек ее не слышит, но реагирует - безотчетным страхом. Все переживают его по-разному: один бежит, другой будет бороться. Получается, медведь проверяет человека, решает, опасен ли он, - рассказывает Лада Цуранова. Психолог и педагог, однажды она попала в природный парк «Ергаки». Так прониклась, что теперь проводит там каждое лето. Живет в палатке, считай, бок о бок с медведями. Больше 20 лет подряд! За это время узнала о хозяевах тайги такое, о чем даже мы не подозреваем. Подробности – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Хозяева здесь не мы

- У меня пять высших образований. В детстве мечтала быть геологом, астронавтом и философом. В итоге стала… всем. Геологом, потому что брожу горными тропами. Астронавтом: природа - настоящий космос! И философом – читаю не новости, а научные труды.

Фото: личная страница

В ее жизни было всякое. В 90-е даже подвизалась в политике. Потом несколько лет провела в монастыре. А в 2001-м случайно оказалась в Ергаках, позвали друзья. Они побыли неделю и уехали. А Лада осталась еще на три. И вернулась в следующем году.

- С тех пор я здесь каждое лето. Захожу в тайгу рано, в середине мая, еще по глубокому снегу. И до осени. Мой лагерь у озера Каровое, район Висячего камня. Чем занимаюсь? Экологическим волонтерством, я с самого начала – член РГО. Иногда вожу группы.

23 лета в палатке (а сейчас в юрте) среди дикой природы. Когда от медведей и рысей тебя отделяет лишь стенка из ткани, каково это?

Фото: личная страница

- Некоторые кивают: заговоренная! – улыбается Лада. – Часто спрашивают, есть ли ружье? Нет, от меня не должно пахнуть порохом. У медведя в генах заложено: ружье, порох – опасность. Нужно быть настороже! Но тогда у зверя взлетает и уровень агрессии.

Вместо ружья у нее свой секрет. НЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО, а УВАЖЕНИЕ к природе, Ергакам и их обитателям. Они здесь хозяева, а человек лишь гость.

- Территория, где я хожу, это угодья одной и той же медведицы. Я называю ее Матушкой. Она меня хорошо знает. Как-то был случай: мы, три женщины, шли по тропе. И вдруг впереди, метрах в 20, попа медведицы! А рядом – два медвежонка. И что вы думаете? Едва она нас услышала, кааак шлепнет лапами под зад детенышам. Они кубарем в кусты. И мать, не оборачиваясь, скрылась за ними. Вот здоровая реакция зверя! Не стала угрожать, а просто сошла с тропы. Но и мы - из осторожности – развернулись и обратно. Обычно медведь точно так же не хочет встреч с нами, как и мы с ним. Хотя исключения есть: раненый, испуганный, защищающий свой схрон.

Фото: личная страница

Кормить – себе вредить

Но туристов предупреждают, именно медведицы очень опасны. Выходит, это не так?

- Вот один из примеров. Это было много лет назад. Ребята из турклуба поставили палатки. И однажды утром к ним забежал медвежонок. Народ умилился, давай кормить печеньем, фотографироваться. Тот покушал, мама позвала, он ушел. И на следующий день вернулся снова - за лакомством. Стал ворошить в пакетах, рюкзаках. То есть вел себя, как прикормленная собака. Людям это не понравилось. И они принялись отгонять его палкой (что нужно было сделать еще вчера). Медвежонок – по уровню он, как 5-летний ребенок - не понял, почему тогда было можно, а сегодня нет? И «заплакал». Сразу же в 200 метрах от лагеря – громкий рев. Мама! Но медведица не напала, а просто отозвала детеныша. Правда, услышав ее голос, люди бросились бежать, кинув всё на свете. Вот и кто тут виноват?

Фото: личная страница

Примерно в 80% случаев встреч с медведями начинается именно с прикорма. Отсюда вывод: этого делать нельзя!

- Поймите, прежде всего, медведя интересует еда. Не сам человек, а рюкзаки, что он приносит. Конечно, ему проще один раз съесть банку сгущенки, чем сутками жевать траву. Кто не знал, это основа питания бурого медведя, он пасется, как корова.

Как угнать котелок

Еще очень важный момент: парк Ергаки (как и многие другие) давно является массовой туристической зоной. Там медведи живут в «симбиозе» с нами. И у них генетически прописаны связи: рюкзак – еда, котелок – еда, человек – рядом еда.

- Вдобавок медведица обучает детенышей, как действовать в зоне, где есть туристы. Я наблюдала собственными глазами. В четыре утра Матушка подвела медвежат к еще тлеющему костру (здесь они не боятся огня). И начала показывать, как можно скинуть котелок с крючка. Все это сопровождалось ворчаньем: запоминайте. В другой раз заставила их карабкаться на дерево, куда туристы подвешивают еду, мешки с провиантом. Прямо рычала: вперед. А медвежата до двух лет с такой скоростью лазят, мама дорогая! Вообще медведи очень обучаемы.

А еще они точно «считывают» внутреннюю силу человека. Знают, опасен он или нет. Есть же гипотеза, что животные (даже собаки, кошки) видят нашу ауру, тонкие тела.

- У меня был случай: вечер, начало мая, сижу в долине Тушканчика. Половина восьмого, еще не темно. И рядом со мной спокойно проходит медведица с двумя медвежатами. Метрах в десяти, то есть точно меня видела, чуяла. Ииии… ноль внимания, будто я вообще дерево! Хотя, конечно, отрицать нельзя: медведь – животное опасное. Но зачастую причина трагедий, связанных с ними, - наше собственное невежество.

Фото: личная страница

Пожалела для друзей сгущенки и…

Меж тем многие народы поклонялись медведю, даже обожествляли его. Он считался хранителем, хозяином тайги.

- И краеугольный камень – уважение, не только к медведю, но и к его «дому». Поэтому мы не оставляем плохие следы, уносим за собой мусор. Это тоже культура. К примеру, мы в лагере обжигаем все банки. Открыли тушенку, сварили еду. А банку - в костер, чтобы не пахла мясом. Всегда стараемся съесть все, что приготовили. К тому же у нас нет отходов, выгребной ямы. Сжигаем всё! Не только пищевые остатки, но и предметы гигиены. Иначе на запах придет медведь.

… Об этом не принято говорить, а зря. Еще один случай. Вечер, непогода. Женщина-туристка решила поменять прокладку и использованную засунула под палатку. Как раз под себя, а сама лежала с краю. И что? Вскоре из тайги заявился медведь. Унюхал, захотел вытащить и… провел когтем как раз по ее боку. Крик! Рёв! Вызвали МЧС, не могут понять: почему пришел потапыч? Еды в палатки нет. Пострадавшую перевязали, увезли. Она еще грозилась: я вам устрою! (Царапина глубокая, но ситуация не катастрофичная). Туристы ушли, а палатку оставили, она же рваная. Ее убирала я. Подняла, а там! Звоню ребятам из МЧС, рассказываю, что нашла. Они ахнули: «Да вы что!». Вы не представляете, сколько у нас такого! Егеря плюются: отойдешь на три метра от горного озера Художников, а среди камней валяются тампоны, прокладки, влажные салфетки. Животные их потом раздергивают, давятся. Мы мешками собираем - сжигаем.

А вот история про жадность и мгновенную карму. Пришел турклуб. Поставили палатку. Ребята собрались у костра. И тут одной девушке захотела сгущенку. Ну, очень! А делиться стало жалко. Недолго думаю, юркнула в палатку, открыла сгущенку, припрятанную в рюкзаке, и давай уплетать. Но всю не осилила. Нести полупустую банку к костру стыдно. Нашла «выход» - поставлю-ка ее себе под ноги, в палаткуе. М-м-м, сгущенка, сладкий аромат мигом учуял медведь. Хвать через ткань палатки! Сгреб сладкоежку вместе со спальником. И протащил метра три. От ужаса та заорала, подскочили парни от костра. Понятно, медведь убежал. А осадочек остался. Вместе с недоеденной банкой.

Наелись и запели

А вообще люди и медведи даже похожи, отмечает Лада Цуранова. Сметливые, любопытные (особенно пестуны), а как относятся к детенышам!

- Однажды мне довелось увидеть, как Матушка учила медвежат переправляться через ручей. Это целая песня! Весенний ручей – бурный, разливающийся. С одной стороны – снежник, с другой – земля. Сама перебралась, они на другой стороне. И добровольно лезть в воду ни за что! Но мама-то там, а как же они? Бегают, туда-сюда, туда-сюда. Она начинает ругаться. Сначала просто ворчит, потом порыкивает, будто говорит – ко мне. Медвежонок постарше, наконец, решился. Первым кинулся в ручей, страху натерпелся – бррр! Но мама помогла: подхватила за шкирку и вытянула на берег. Маленький остался один – деваться некуда. И тоже отчаянно шагнул в воду. Но тут его начало сносить. И только тогда мать бросилась на подмогу. Вытащила, облизала, подбодрила: молодец, получилось!

В другой раз повезло столкнуться с медведями-меломанами. Как-то в четыре утра слышу звуки. Будто камни стучат. Думаю, что такое? Обвалов быть не должно! Выглянула из палатки, а Матушка и два больших пестуна сидят на курумах (скоплениях глыб – прим.ред.). Только что украли у туристов рюкзак. Разодрали, нажрались от пуза. А потом давай катать камни и петь. Сидят счастливые и голосят. Это было нечто! Там рядом туристические стоянки. Народ перепугался, сбежал вместе с палатками: «Наверное, кого-то сожрали вместе с рюкзаками!». А они просто играли. Ну, чем не люди?