В Ачинске полицейские выпустили забежавшую в магазин косулю. Стоп-кадр видео

В Ачинске сотрудники полиции успешно провели спасательную операцию. Дело было так: во второй микрорайон города забрела из леса молодая косуля. Заблудилась бедолага, перепугалась городского шума, стрессанула. Очевидцы сообщают, что провела она в городе как минимум пару дней. И как-то так получилось, что заскочила в магазин. Заметалась между витрин – одним словом, беда-бедовая для дикого животного.

Продавец позвонила в полицию и обрисовала ситуацию. Вскоре на место прибыл дежурный наряд. Осторожно набросили на косулю одеяло, завернули ее, чтобы ничего не видела и меньше пугалась. И на патрульном автомобиле вывезли за черту города. Там также осторожно сняли одеяло с глаз. Цокнув копытами по асфальту, косуля ринулась на обочину и – в родные поля.

Добавим, что эти копытные – пугливые, но при этом весьма любопытные, они часто забредают в населенные пункты. Главное, что нужно сделать – не пугать, а постараться выпроводить их вон, назад на природу. Если не получается самим – позвать на помощь полицию или спасателей.