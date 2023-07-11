В Красноярске начальника уголовного розыска задержали за «крышевание» рынка «Южный»

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В Красноярске двух действующих сотрудников уголовного розыска и их бывшего коллегу задержали по подозрению во взяточничестве. Как сообщили в Следственном комитете, их подозревают в «урегулировании конфликтов» арендаторов торговых площадей на рынке «Южный» – полицейские пользовались своими полномочиями и авторитетом, за взятки решая местные вопросы.

По версии следователей, на кривую дорожку двое полицейских встали по предложению бывшего сотрудника полиции, который вошел в службу безопасности рынка. Он, по предложению коллег с «Южного», договорился о «сотрудничестве» с начальником Управления уголовного розыска краевого МВД и начальником отдела управления уголовного розыска.

Условия сделки были просты: полицейские ежемесячно получали 100 тысяч рублей, и взамен разруливали конфликты, которые возникали между арендаторами складов рынка. История тянулась с марта 2022 по июль 2023 года – за это время полицейские получили 700 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, против начальника управления уголовного розыска завели уголовное дело о получении взятки, против его посредников дела о посредничестве во взяточничестве. Начальник отдела управления уголовного розыска, через которого взятки уходили начальнику управления, уже был заключен под стражу.

Отметим, что начальником управления уголовного розыска по Красноярскому краю числится полковник Андрей Иванов. Он работал оперативником в управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, с 2008 поступил в Центр по борьбе с экстремизмом, который позже возглавил. В 2018 году Иванова назначили начальником уголовного розыска.

– Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД проводится проверка. В настоящее время оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, – добавили в краевом МВД.