Мусор? Нет, вторичное сырьё!

В центре города в магазине brevno собрались люди, чьи блоги с удовольствием читают тысячи и даже десятки тысяч подписчиков. Главная задача этой встречи – познакомить лидеров общественного мнения с главными проблемами, связанными с отходами и их влиянием на экологию, и обсудить, что может сделать каждый человек, чтобы уменьшить это влияние и сократить «мусорный след» человеческой цивилизации. Просветительское мероприятие для красноярских блогеров проводили «Красноярская рециклинговая компания» и компания brevno.

Сотрудники КРК рассказали о крупнейших мировых свалках и полигонах, где находятся гигантские залежи отходов. О том, почему XXI век называют «веком упаковки», сколько мусора «производит» в среднем каждый человек и сколько лет и даже столетий могут лежать на полигонах и свалках пластик, стекло, алюминий и другие отходы. Обсудили важность сортировки мусора и возможность направлять пластик, стекло, жесть и другие вторичные ресурсы на переработку.

– Мы нередко сталкиваемся с тем, что информация о «мусорных проблемах», которая проходит по официальным каналам, остаётся незамеченной, и некоторые люди до сих пор не знают о том, какими неприятностями может обернуться легкомысленное отношение к отходам, – говорит Юлия КОМИССАРЕНКО, руководитель PR-направления КРК. – Поэтому мы охотно откликнулись на предложение компании brevno о проведении такой встречи. Ведь, как показывает практика, лидеры общественного мнения пользуются авторитетом и доверием у своих подписчиков, и информация, изложенная ими, наверняка будет воспринята позитивно и вызовет конструктивную реакцию.

Интерес к вопросам переработки вторичных ресурсов у компании brevno исключительно профессиональный: на предприятии перерабатывают «вторичный пластик» и создают из него оригинальные и эксклюзивные оправы для очков, которые продаются по всему миру. Такая встреча, кроме практической составляющей, ещё и хороший пример того, что в Красноярске пластик не только собирают раздельно, но и перерабатывают в уникальную продукцию.

Фото предоставлено организаторами