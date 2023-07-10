Красноярский мусоросортировочный завод может принимать отходы с обоих берегов города

Глава ППК «Российский экологический оператор» проверил, как реализуется «мусорная реформа»

Свести захоронения отходов к минимуму – именно такая цель положена в основу «мусорной реформы». Проект«Зеленая экономика», инициированный «Единой Россией», держит на контроле исполнение поручений Президента РФ в сфере экологии. В миллионном Красноярске уже есть положительные тенденции, но это – промежуточные итоги, в ближайшее время мусор в Красноярском крае планируют сортировать и перерабатывать более эффективно.

На минувшей неделе глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев побывал в краевом центре. Ознакомился с работой единственного в городе мусоросортировочного завода. Сюда ежедневно свозят больше 600 тонн отходов с правобережья Красноярска, а также из Железногорска и Зеленогорска. После сортировки из отходов извлекают до 20 видов разного сырья – бумагу, стекло, пластик, алюминий и т.д. Все отсортированное направляется на более глубокую переработку. В дальнейшем из этого вторичного сырья можно изготавливать упаковки, консервные банки и даже дорожное покрытие. А остатки ТКО прессуются и отправляются для захоронения на полигон. Поставлена задача, что к 2030 году половина твердых коммунальных отходов должна перерабатываться.

Добавим, что предприятие основано в 2015 году, это первый проект, который реализовала компания «РосТех» - региональный оператор. По словам главного инженера Фадора Белоногова заключены договоренности с предприятиями-переработчиками отсортированного сырья. Загруженность составляет 50%, есть техническая возможность принимать на сортировку ТКО с обоих берегов Красноярска. Если работать в три смены, мощность составит 1200 тонн в сутки. Это полностью закроет проблему и левобережья.

Приехали на встречу и активисты проекта «Зеленая экономика» во главе с региональным координатором экологом Артемом Речицким. Он считает, что работать с мусором должен не только региональный оператор, но и сами жители города. Самый простой пример – отделять пластиковые бутылки, бумагу и консервные банки от всего остального. Это ведь так просто и совсем для населения не затратно.

Работать с мусором должен не только региональный оператор, но и сами жители города Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогу глава ППК «Российский экологический оператор» отметил:

- Мы говорили, в том числе, о строительстве новых объектов интенсивными темпами, которые в наиболее сложных точках региона позволят уже в ближайшее время поменять ситуацию в лучшую сторону. Обсуждали, естественно, Красноярск, Норильск и многие другие населенные пункты, в которых в этом отношении планируется строительство инфраструктуры. Обсудили форму, обсудили федеральные меры поддержки, которые федеральный центр готов предоставить краю для снижения финансовой нагрузки, в том числе, на тариф при реализации столь масштабных инвестиционных планов.