Скорой помощи Красноярска исполнилось 105 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

- Скорая помощь слушает…

И вот уже с включенной сиреной машина мчится по улицам города на вызов по указанному адресу. В дождь, снег, в жару, в любое время суток едет туда, где ждут доктора и надеются на спасение. Если надо, врач полетит на вертолете, пойдет пешком к своему пациенту…

Сегодня даже представить себе невозможно, как это – если бы не было службы скорой помощи?! В Красноярске она появилась 105 лет назад, а сегодня отмечает свой юбилей. И по этому поводу в МВДЦ «Сибирь» состоялось торжественное мероприятие, где большой коллектив принимал свои заслуженные поздравления.

Пару слов об истории. Станция скорой медицинской помощи появилась в послереволюционном Красноярске в 1918 году. Это был один дежурный доктор, в распоряжении которого предоставили трезвого извозчика и выносливую лошадь. А сегодня в городе шесть подстанций, коллектив около тысячи человек, среди которых есть и пять семейных династий.

Круглосуточно в городе работает 95 бригад скорой помощи. Каждая из них проезжает по городу за сутки не менее 150 километров. И каждая остановка на этом пути – непременно сохраненное здоровье и спасенная жизнь. За 105 лет скорая медицинская помощь Красноярска выполнила более 19 миллионов вызовов, в среднем более тысячи каждый день.

И.о. министра здравоохранения Красноярского края Борис Немик поздравил сотрудников Красноярской скорой помощи:

- От чистого сердца хочу поблагодарить вас за тяжелый труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Мы всегда стремимся поддерживать вашу службу: благодаря выделению бюджетных средств на выплаты прибывшим работать в службу скорой помощи крупных городов региона, уже удалось увеличить количество среднего медицинского персонала. Но это не предел и мы продолжим работать над улучшением условий для сотрудников скорой медицинской помощи. Чтобы вам и вашим семьям, уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи, было комфортно жить работать. Желаю вам огромного здоровья, неиссякаемых сил и энергии.

Коллектив принимает подзравления. Фото: минздрав края

Заслуженным работникам скорой помощи были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма правительства Красноярского края, Законодательного Собрания, городского Совета, администрации города и министерства здравоохранения Красноярского края.

И конечно же теплые слова произнес своим коллегам главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин:

- От каждого сотрудника скорой помощи зависит жизнь и здоровье вызывающего. Это огромная ответственность. Каждый у нас является специалистом широкого профиля и способен оказать помощь в любой ситуации. Бесконечная благодарность медикам за их дни и ночи, проведенные на дежурствах, за готовность прийти на помощь в любое время и в любом месте. Людям, которые всегда на передовой!