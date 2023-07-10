На фестивале «Мир Сибири» нашли хозяйку потерявшегося стаффордширского терьера

На фестивале «Мир Сибири» нашли хозяйку стаффордширского терьера. Фото: МВД

В Шушенском Красноярского края завершился традиционный фестиваль «Мир Сибири», собравший десятки тысяч гостей. Мероприятие прошло на отлично, сотрудники полиции контролировали ситуацию и помогали тем, кому это было необходимо. В этом году им пришлось искать 19 потеряшек. Из них 18 – дети, которые в суматохе праздника отделились от родителей. И… одна взрослая хозяйка породистого пса.

- К сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка на территории международного фестиваля «Мир Сибири», обратились неравнодушные граждане, которые рассказали, что на территории продолжительное время находится собака породы американский стаффордширский терьер без хозяев, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Полицейские сначала «задержали» пса. Несмотря на свой грозный вид, Илай – так зовут парня – оказался очень добрым и послушным. За то небольшое время, что он провел с полицейскими, подружился со многими сотрудниками. Даже жаль было расставаться с ним.

Наконец установили и владелицу. Это жительница Шушенского. Она рассказала, что питомец убежал от нее несколько дней назад. Захотелось погулять, видимо, а тут масса народа, улицы поселка заполонили толпы чужих людей. Наверняка потерял ориентировку, растерялся, заблудился. Женщина искала сама, но безуспешно. И очень рада, что Илай наконец вернулся домой целый и невредимый.