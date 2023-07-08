«Ускакал на лошади к пастбищу, но конь вернулся один»: в Красноярском крае 14-летний мальчик пропал, уехав за потерявшимися быками

Фото: Мария ЛЕНЦ

В деревне Марьясово, что на юге Красноярского края, разыскивают 14-летнего Манзара Рахматова. Об этом сообщают в МВД по региону.

Мальчик пропал вечером 6 июля. Подробности «КП-Красноярск» рассказал местный житель:

- Вечером его послали за быками, которые паслись там недалеко от деревни рядом с лесом. Они домой не шли. Он уехал их искать на коне, но в итоге вернулся только конь. Честно говоря, он уехал на коне, который боится всего. Ему фантик кинь, тот испугается. У его семьи другой конь есть, не знаю, почему он на нем не уехал.

С собой школьник взял телефон. Но на связь он с момента пропажи не выходил. Сейчас подростка ищут всей деревне. К поискам подключены волонтеры, полиция, спецотряд и простые жители деревни.

Местные жители считают, что Манзар мог упасть с коня. Среди предположений: мальчик очнулся, но потеряв чувство ориентации после падения, ушел в лес и заблудился, а телефон либо потерялся, либо сломался.

Пропавший мальчик. Фото: МВД по краю

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы.

Был одет: вишневая футболка, темная кофта, темные штаны, серые кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просим сообщить по телефонам: 8(39148)22-980, либо 112.