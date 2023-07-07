Он продолжал идти с ножом на полицейских даже с прострелянной ногой: в Туве лишь после нескольких выстрелов смогли обезвредить подозреваемого в убийстве

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве мужчина, убивший свою девушку, напал с ножом на полицейских. Как сообщили в МВД, сотрудником пришлось дважды выстрелить в агрессора.

Все произошло накануне днем. Силовики выехали на место убийство молодой женщины, в котором подозревался её парень. Полицейские довольно скоро нашли мужчину на одной из улиц города, разгуливающего с ножом в руке.

Они, задерживая предполагаемого убийцу, предложили выбросить ему оружие. Но вместо того, чтобы подчиниться, мужчина пошел в сторону полиции, размахивая ножом.

Сначала один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух, но толку это не дало. Отказываться от нападения предполагаемый убийца не собирался. Тогда ему прострелили ногу. Но это только разозлило жителя Тувы. Следующий выстрел пришелся в туловище – он смог его остановить.

Мужчину экстренно доставили в больницу, где его госпитализировали. Сейчас он находится под охраной.

Сотрудники полиции проводят проверку, рассматривается вопрос по заведению уголовного дела о нападении на силовиков.