«Дыши, Маруся!»: священник не задумываясь прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего лосенка

Священник прыгнул в воду и спас тонущего лосенка. Фото: заповедник "Тунгусский".

Трогательная история с севера Красноярского края: здесь священник не задумываясь прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего лосенка. Об этом сообщили сотрудники заповедника «Тунгусский».

Все случилось 4 июля. Тогда из села Ванавара в заповедник вместе с инспекторами вышел протоиерей Лев Галышев, настоятель храма Архистратига Михаила. Они планировали пройти на лодке по реке Чамба. Как раз до места, где почти двадцать лет назад – в 1994-м – произошла авиакатастрофа самолета ЯК-40. Целью экспедиции было установить крест в память о жертва крушения.

Однако в районе речки Ховоркикта путников ждала неожиданная находка. В воде они заметили лосенка. Кроха пытался переплыть через речку Чамба, но не рассчитал. В какой-то момент его начало сносить течением.

Увидев это, инспекторы тут же направили лодку прямо к нему. Но, когда были уже совсем близко, лосенок совсем пропал под водой. Еще немного, и он бы погиб, счет шел на секунды.

И тогда отец Лев не мешкая кинулся в ледяную реку. Несколько мгновений, и он уже подхватил малыша на руки. А потом бережно перенес в лодку.

- Надо продуть продуем ему ноздри?

- Дышит? Ничего – отойдет!

Оказалось, это самочка. Она совершенно выбилась из сил. Видимо, убегала от хищника, ослабла, поэтому и не сумела переплыть реку, предположили инспекторы. На ее счастье, рядом оказались добрые люди.

Спасенной крохе отец Лев дал кличку «Маруся». Ей дали отдохнуть, напиться. И потом отвезли на кордон, выпустили в тайгу. Первое время очень переживали: выжила ли?

Но на следующий день пришли хорошие вести: Маруся попала в фотоловушку (она установлена в полутора километрах от кордона). Судя по всему, она быстро пришла в себя и окрепла.

Живи, Маруся!