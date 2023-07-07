В Красноярске проходит ежегодный конкурс «Профессионалы РУСАЛа»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс уже много лет проходит в преддверии Дня металлурга. Победить в конкурсе профессионального мастерства мечтает каждый сотрудник алюминиевого завода, ведь кроме денежного вознаграждения, можно подняться по карьерной лестнице. Например, получить высшее профильное образование за счет компании или возможность стажироваться на руководящую должность. Для тех же, кто хочет развития в своей профессии, а мечтает освоить что-то новое, победа в конкурсе открывает возможность перейти в смежную службу на стажировку, чтобы в перспективе стать профессионалом уже другой специальности.

Как рассказали на заводе, в этом году на конкурс заявились 210 сотрудников по 15 различным специальностям - электролизники расплавленных солей, литейщики цветных металлов и сплавов, анодчики, шихтовщики, машинисты кранов, заливщики анодов, водители погрузчиков, лаборанты и другие.

Требования к конкурсантам достаточно высокие, как и положено профессионалам. Для подтверждения своих компетенций, они сдают теоретический экзамен, который включает несколько тестов – от самой профессии и до корпоративной этики. Также претенденты на звание профессионала демонстрируют свои практические навыки и умения, согласно производственным требованиям по той или иной профессии.

Но это никого не пугает! Например, участник конкурса, 23-летний шихтовщик Владимир Галкин с участка производства анодной массы, на заводе работает полтора года, но уже стажируется на должность мастера- технолога участка производства анодной массы. Во время конкурса провел поэтапный отбор пробы анодной массы для определения ее качественных характеристик в заводской лаборатории. У Владимира среднетехническое образование, и он нацелен на дальнейшее обучение в профильном институте.

Как отмечает Андрей Назаров, директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода, во время проведения конкурса выявляются специалисты своего дела, инициативные, активные сотрудники:

– Они, как правило, уже мотивированы на развитие, и со своей стороны компания и завод поддерживают их стремление в том числе помогают в получении высшего профильного образования, обучают навыкам бизнес-системы, ТРИЗ, лучшие формируют кадровый резерв завода.

По словам эксперта, предприятие ценит стремление сотрудников развивать свои компетенции, а такие конкурсы как «Профессионалы РУСАЛа»способствуют их дальнейшему профессиональному росту. И хоть заработная плата на заводе по основным рабочим специальностям ужевыше на 30% средней зарплаты по региону, у работника есть дополнительная возможность повлиять на свой заработок - развивая свои навыки и участвуя в состязании по профессиональному мастерству.

Для новичков предусмотрена система собственного обучения с нуля таким специальностям, как электролизник, анодчик, выливщик-заливщик или литейщик. А возможность достаточно быстрого продвижения по карьерной лестнице на заводе обеспечивается за счет системы наставничества.

Вы еще не надумали стать металлургом? С наступающим праздником всех людей в профессии и особенно профессионалов отрасли, которая составляет львиную долю экономики нашего региона!

А я пошел смотреть вакансии на КрАЗе!