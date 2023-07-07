Фото: Мария ЛЕНЦ

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском Красноярского края будет длиться 4 дня – с 6 по 9 июля. Громкое и яркое мероприятие уже стартовало, а мы делимся фотографиями с первого дня главного музыкального события Сибири.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль проводится на площади более 20 гектаров. А с палаточным городком - около 25 гектаров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Основная программа стартовала в 16 часов. С этого же времени начала работать и торговая улица «Города мастеров», на которой можно купить сувениры, крафтовые продукты и многое-многое другое.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В первый день фестиваля выступила Меги Гогитидзе. Меги создала уникальный стиль из грузинской этники, поэзии и современного звучания. Певица выступает с кубинскими музыкантами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа «Лунный свет» из Красноярского края украсила мероприятие акапельным пением.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, вход на все концерты фестиваля свободный.