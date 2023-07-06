Обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей на красноярском метро Митволя выпустили из СИЗО

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6 июля Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 млн рублей на метро в Красноярске, перевели под домашний арест. Такое решение принял 5-й Апелляционный суд в Новосибирске.

Он провел в СИЗО Красноярска больше года – с июня 2022. За время нахождения Олега Митволя под стражей, он успел переболеть пневмонией и лишиться 30 миллионов рублей, которые у него «увели» мошенники.

Напомним, что бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково при попытке вылетать в ОАЭ 10 июня 2022 года. Его обвиняют в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены его компании «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование метро в Красноярске. Следователи завели в отношении предпринимателя уголовное дело по статье «мошенничество».

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