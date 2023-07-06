«Думал, что упадут на дерево и разбегутся»: в Красноярском крае завели дело на мужчину, который выкинул пять кошек с девятого этажа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Шарыпово установили личность местного жителя, который выбросил с девятого этажа пять кошек. Как сообщает МВД по Красноярскому краю, в его отношении завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Живодером оказался 41-летний сын хозяйки кошек. 28 июня будучи пьяным он со своей женой пришел к матери в гости. Вместе с родительницей его встретили и животные. Мужчина не обрадовался такому количеству питомцев, он разозлился на родственницу, и в ярости начал кидать кошек с балкона.

Полицейским он рассказал следующее:

- Если бы я меньше пил, то не сделал бы этого. Думал, они упадут на дерево и разбегутся.

Из пяти упавших животных, выжило только одно. Кошку спасли, и отдали в новую семью.

Мужчина же, испугавшись материнского гнева, вместе с женой сразу же ушел. Теперь же ему грозит 5 лет колонии. Шарыповца отпустили под подписку о невыезде.

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