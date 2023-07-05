Энергия для людей

Рассвет над Богучанской ГЭС

О том, как энергетики «добывают» электроэнергию, зачем на плотине нужна галерея и за что отвечает собственный флот станции, читайте в нашем материале

Тренд последнего времени – промышленный туризм. Что может быть интереснее: тебе не просто рассказывают о производстве, а буквально на пальцах показывают весь процесс и даже пускают в помещения, куда «посторонним вход воспрещен». Правда, под строгим сопровождением сотрудников станции.

Машинный зал гидроэлектростанции

В сердце гидростанции

Богучанская ГЭС, расположенная на реке Ангара, недалеко от Кодинска в Кежемском районе Красноярского края, считается одной из самых молодых и современных. В прошлом году станция отметила первый «круглый» юбилей – 10 лет со дня запуска первых гидроагрегатов. То, что ГЭС новая видно сразу: в огромном машинном зале (размером с три футбольных поля) просторно, идеальная чистота, с небольшим шумом работают гидроагрегаты. Их на станции девять – мощность каждого 333 мегаватт, а суммарная установленная мощность всех – 2970 мегаватт. Выработка электроэнергии на станции зависит от количества воды в верхнем бьефе. А на количество воды влияют весеннее половодье, дождевые паводки. Но с любыми погодными особенностями специалисты станции справляются. Например, в этом году гидрологическая обстановка для энергетиков складывалась довольно сложно.

Владислав Никитин

– Первая декада мая выдалась теплой, а во второй и третьей температура воздуха установилась ниже среднемноголетних показателей. Поэтому весенний паводок был затяжным, плюс добавились обильные осадки. Для обеспечения заданных уровней мы работали полным составом генерирующего оборудования – обеспечили пропуск паводка и не превысили регламентируемых отметок, – объясняет нам особенности работы станции начальник оперативной службы Владислав Никитин. – К паводку любая станция готовится заранее – это нормальная штатная ситуация. В течение зимы идет плавная сработка водохранилища. К весне все водохранилища подходят с минимальными отметками и готовы к принятию паводка. Сейчас работаем с учетом проходящей навигации: станция обеспечивает уровни по основным водопостам и обеспечивает навигацию в Нижнем Приангарье.

Сборка насоса водонапорной установки седьмого гидроагрегата

На станции два десятка различных служб, отделов и цехов. Каждый отвечает за свой участок работы. Силами сотрудников турбинного цеха станции поддерживается технически исправное состояние гидросилового, гидромеханического, вспомогательного и другого оборудования.

Иван Понькин

– Во время ежегодной ремонтной кампании мы проводим планово-предупредительные ремонты. Сейчас идет капитальный ремонт гидроагрегата № 7 в соответствии с плановой наработкой. Мероприятия проводятся по всем узлам агрегата, включая генератор и гидротурбину, – рассказывает Иван Понькин, начальник турбинного цеха станции. – Каждый генератор проходит плановые ремонты два раза в год и капитальный ремонт один раз в год. В результате увеличивается ресурс генерирующего оборудования – генератора, гидроагрегата, вспомогательных систем; срок службы оборудования в период эксплуатации становится дольше.

Илья Власов

Сотрудники электротехнического цеха обеспечивают исправное состояние электроустановок, электротехнического и другого оборудования.

– Электрическая часть на гидростанции – одна из главных составляющих системы. Участок сложный и ответственный, – поясняет начальник электротехнического цеха Илья Власов. – Персонал нашего цеха также участвует в ремонте седьмого гидроагрегата: осматриваем и проводим очистку всех узлов генератора, проводим переклиновку активной стали статора, обслуживаем вспомогательные системы генератора. Работы идут по графику, отклонений нет!

Добро пожаловать в галерею

После машинного зала сотрудники приглашают нас… в галерею. Неожиданно! Наверное, картины покажут?

– Нет! Наша галерея ничего общего с картинной не имеет, но не менее интересна для тех, кому удается сюда попасть. А это, скажу, бывает не часто, – объясняет наш «экскурсовод», начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина.

Конструктивно Богучанская ГЭС состоит из двух частей: бетонной гравитационной (станционная часть, где расположены гидроагрегаты) и каменно-набросной плотины (КНП) с асфальтобетонной диафрагмой. Длина бетонной плотины 828 метров. Она состоит из разных видов секций: станционных, глухих и водосбросных. Станционная часть бетонной плотины имеет длину 270 метров и включает в себя 9 секций шириной по 30 м, в каждой из которых размещены водоприемники и турбинные водоводы диаметром 10 м для подачи воды к турбинам ГЭС. Каменно-набросная плотина длиной по гребню 1861,3 метра, ее строительная высота – 77 метров. В «сердцевине» КНП – асфальтобетонная диафрагма, предотвращающая фильтрацию воды.

В цементационной галерее станции

Заходим в цементационную галерею КНП. Длинный коридор, бетонные стены… Мы находимся на глубине 80 метров: можно сказать, одновременно и под землей, и под водой. Здесь группа сотрудников ГЭС проводит гидротехническое нивелирование – определяет осадку плотины. Это системные наблюдения, которые выполняются раз в квартал.

Чистая вода

Следующая точка нашего путешествия – воднотранспортный участок гидротехнического цеха. Во время навигации его сотрудники на катерах «Гилюй», «Скат», «Упорный» и «Сильный» проводят мониторинг акватории Богучанского водохранилища. На «Сильном» отправляемся в небольшое плавание вместе с заместителем начальника Гидротехнического цеха Ильей Колосовым:

– В наши задачи входит ремонт и обслуживание гидротехнических сооружений станции, осмотр акватории ГЭС. Каждую неделю проводим мониторинг и убираем крупногабаритный мусор, древесину с поверхности воды. Это правило эксплуатации гидротехнического сооружения – недопустимо, чтобы мусор скапливался у затворов станции, так как могут засориться сороудерживающие решетки. Как видите, акватория чистая, скопления мусора не допускаем.

Акватория Богучанской ГЭС

оБЕРЕГАем природу

Чистота важна не только на воде, но и на суше. На очередную всероссийскую экоакцию ПАО «РусГидро» «оБЕРЕГАй» в Кодинске собралось более сотни детей и взрослых. Каждый год ребята и преподаватели из Центра дополнительного образования вместе с энергетиками делают свой город чище и красивее. В 2021 году юные кодинцы посадили сосны в Спортивном сквере, в 2022-м разбили сиреневый садик у центра допобразования, а заодно навели порядок в лесопарковой зоне рядом с центральным бульваром. В этом году эковолонтеры расширили зону уборки и прибрались в городском лесу рядом с мемориалом Славы.

– «оБЕРЕГАй» – акция традиционная, мы проводим ее в Кодинске с 2014 года. Цель – воспитание в молодежи, в подрастающем поколении экологичного и бережного отношения к природе. К сожалению, воспитание хороших привычек – процесс долгий, и каждый год мусора хватает. Но если к любому делу подходить системно, то со временем ситуацию можно изменить, – уверена Ирина Нагибина.

Число участников акции растет. В этом году в уборке участвовали 15 команд. Каждая придумала свое название и девиз. Ребята из команды «Соники» заявили о себе сразу: «Мы команда хоть куда, нас удача ждет всегда». А «Одуванчики» решили, что главное «Держаться вместе, чтоб не сдуло!».

Акция «оБЕРЕГАй

– Такие акции очень важны! Их нужно проводить и активно участвовать, чтобы город не засорялся, был более чистым и экологичным, – рассуждает юный участник акции, ученик 4-го класса Кодинской школы № 4 Никита Ширинкин. – Важно, чтобы все поняли: надо не мусорить и вовремя убираться. Наша команда чего только не нашла в лесу: и оконные рамы, и колеса, и выброшенные искусственные цветы. Хочется сказать людям: «Не мусорьте, пожалуйста, ведь нам приходится все это убирать!»

Интересные «мусорные» находки были и у других команд.

– Нашли шины, три ведра, два тазика, ковер, швабру для мойки, – перечисляет Полина Дронова, старшеклассница школы № 3, вожатая экоотряда «Защитники природы». – Находок столько, что можно оборудовать квартиру всем необходимым.

– Представляете, мы даже холодильник нашли! – включается в разговор еще один «Защитник природы».

– Обычно ребята на уговоры родителей прибраться дома отвечают – не хочется, лень. А здесь, на акции, делают это с готовностью, – продолжает Полина. – Если сначала не все из команды понимали, зачем им это все надо, то потом игровая форма акции пробудила в них интерес. Ведь нужно не просто собрать мусор, а еще и проявить креативность – найти что-то смешное или необычное, собрать больше всех … И ребята воодушевились, у них загорелись глаза, появился энтузиазм. Важно, что ребята об этой акции расскажут своим родителям, взрослым…Ведь такой мусор выбрасывают именно взрослые, возможно, они прислушаются и не станут так делать.

Впрочем, взрослые тоже показали пример экологичного отношения к природе. Большой командой на акцию пришли врачи Кежемской районной больницы.

– Решили тряхнуть стариной, вспомнить, как раньше работали на субботниках. Вернулись в молодость, работаем вместе с ребятишками, - смеется главный врач больницы и по совместительству руководитель экокоманды «Витаминка» Сергей Радыгин. – Мы живем в этом городе – кто, если не мы? Тем более мы – врачи, тема экологии нам близка. Ведь наше здоровье зависит в том числе и от нее. В этом году команда больницы первой из числа взрослых присоединилась к акции. Надеемся, наш пример вдохновит и другие организации города, и они также примут в ней участие.

Находки эковолонтеров

Всего за час эковолонтеры собрали несколько кубометров бытового мусора и ликвидировали небольшую свалку. Помогла в проведении акции и администрация города Кодинска, предоставив участникам инвентарь и организовав вывоз мусора.

ПЕРСПЕКТИВА

Артур Пооль, студент 3-го курса Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета (Хакасия), поделился впечатлениями от Кодинска и Богучанской ГЭС:

Артур Пооль

- Учусь по специальности «гидроэнергетика», осваиваю энергетику и электротехнику. По окончании вуза смогу работать в составе оперативного или электротехнического персонала гидроэлектростанции.

С профессией определился довольно рано, меня всегда интересовали физика, информатика. А в 15 лет побывал на дне открытых дверей в Региональном диспетчерском управлении энергосистемы Республики Хакасия, где работает медсестрой моя мама, и твердо решил стать энергетиком. После школы подал все документы для поступления, результаты ЕГЭ и поступил в СФУ.

Для студента важна не только теория, но и практика, поэтому я использую все возможности познакомиться с работой действующих объектов гидроэнергетики. На втором курсе проходил практику на Красноярской ГЭС в турбинном цехе. А после третьего курса решил отправиться на практику на Богучанскую ГЭС. Это мой личный выбор: подал заявку, указал желаемое место практики, и университет все организовал.

На Богучанской ГЭС попал в группу режимов и сопровождения рынка оперативной службы, под кураторство руководителя группы Алексея Пестерова. Это совсем другое направление работы, чем то, что я изучал на Красноярской ГЭС. Сотрудники группы получают предписания на месяц от системного оператора и составляют планы – определяют объемы, выработку, занимаются продажей электроэнергии предприятиям и другим потребителям.

Практика дает возможность увидеть процесс изнутри, посмотреть работу станции в реальном времени. Конечно, это интереснее и нагляднее теории. То, что я увидел на ГЭС, превзошло мои ожидания! Это современное, высокотехнологичное предприятие. Станция понравилась, и появилось желание работать здесь, применить все свои знания и умения после окончания вуза. Я люблю небольшие города, такие как Кодинск. У меня есть семья, сын. Очень важно, что здесь все предусмотрено для жизни и развития ребенка – детские сады, школы, развивающие центры, парки спортплощадки. Что еще нравится – есть специальный Энергокласс, где дети могут со школьного возраста углубленно заниматься будущей профессией.

Фото Дианы ИВАНОВОЙ