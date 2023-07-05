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Общество5 июля 2023 11:13

Энергия для людей

На земле и в воздухе, под землей и на воде… Мы побывали на экскурсии на одной из самых крупнейших и современных гидроэлектростанций в России
Полина КУЗНЕЦОВА
Рассвет над Богучанской ГЭС

Рассвет над Богучанской ГЭС

О том, как энергетики «добывают» электроэнергию, зачем на плотине нужна галерея и за что отвечает собственный флот станции, читайте в нашем материале

Тренд последнего времени – промышленный туризм. Что может быть интереснее: тебе не просто рассказывают о производстве, а буквально на пальцах показывают весь процесс и даже пускают в помещения, куда «посторонним вход воспрещен». Правда, под строгим сопровождением сотрудников станции.

Машинный зал гидроэлектростанции

Машинный зал гидроэлектростанции

В сердце гидростанции

Богучанская ГЭС, расположенная на реке Ангара, недалеко от Кодинска в Кежемском районе Красноярского края, считается одной из самых молодых и современных. В прошлом году станция отметила первый «круглый» юбилей – 10 лет со дня запуска первых гидроагрегатов. То, что ГЭС новая видно сразу: в огромном машинном зале (размером с три футбольных поля) просторно, идеальная чистота, с небольшим шумом работают гидроагрегаты. Их на станции девять – мощность каждого 333 мегаватт, а суммарная установленная мощность всех – 2970 мегаватт. Выработка электроэнергии на станции зависит от количества воды в верхнем бьефе. А на количество воды влияют весеннее половодье, дождевые паводки. Но с любыми погодными особенностями специалисты станции справляются. Например, в этом году гидрологическая обстановка для энергетиков складывалась довольно сложно.

Владислав Никитин

Владислав Никитин

– Первая декада мая выдалась теплой, а во второй и третьей температура воздуха установилась ниже среднемноголетних показателей. Поэтому весенний паводок был затяжным, плюс добавились обильные осадки. Для обеспечения заданных уровней мы работали полным составом генерирующего оборудования – обеспечили пропуск паводка и не превысили регламентируемых отметок, – объясняет нам особенности работы станции начальник оперативной службы Владислав Никитин. – К паводку любая станция готовится заранее – это нормальная штатная ситуация. В течение зимы идет плавная сработка водохранилища. К весне все водохранилища подходят с минимальными отметками и готовы к принятию паводка. Сейчас работаем с учетом проходящей навигации: станция обеспечивает уровни по основным водопостам и обеспечивает навигацию в Нижнем Приангарье.

Сборка насоса водонапорной установки седьмого гидроагрегата

Сборка насоса водонапорной установки седьмого гидроагрегата

На станции два десятка различных служб, отделов и цехов. Каждый отвечает за свой участок работы. Силами сотрудников турбинного цеха станции поддерживается технически исправное состояние гидросилового, гидромеханического, вспомогательного и другого оборудования.

Иван Понькин

Иван Понькин

– Во время ежегодной ремонтной кампании мы проводим планово-предупредительные ремонты. Сейчас идет капитальный ремонт гидроагрегата № 7 в соответствии с плановой наработкой. Мероприятия проводятся по всем узлам агрегата, включая генератор и гидротурбину, – рассказывает Иван Понькин, начальник турбинного цеха станции. – Каждый генератор проходит плановые ремонты два раза в год и капитальный ремонт один раз в год. В результате увеличивается ресурс генерирующего оборудования – генератора, гидроагрегата, вспомогательных систем; срок службы оборудования в период эксплуатации становится дольше.

Илья Власов

Илья Власов

Сотрудники электротехнического цеха обеспечивают исправное состояние электроустановок, электротехнического и другого оборудования.

– Электрическая часть на гидростанции – одна из главных составляющих системы. Участок сложный и ответственный, – поясняет начальник электротехнического цеха Илья Власов. – Персонал нашего цеха также участвует в ремонте седьмого гидроагрегата: осматриваем и проводим очистку всех узлов генератора, проводим переклиновку активной стали статора, обслуживаем вспомогательные системы генератора. Работы идут по графику, отклонений нет!

Добро пожаловать в галерею

После машинного зала сотрудники приглашают нас… в галерею. Неожиданно! Наверное, картины покажут?

– Нет! Наша галерея ничего общего с картинной не имеет, но не менее интересна для тех, кому удается сюда попасть. А это, скажу, бывает не часто, – объясняет наш «экскурсовод», начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС Ирина Нагибина.

Конструктивно Богучанская ГЭС состоит из двух частей: бетонной гравитационной (станционная часть, где расположены гидроагрегаты) и каменно-набросной плотины (КНП) с асфальтобетонной диафрагмой. Длина бетонной плотины 828 метров. Она состоит из разных видов секций: станционных, глухих и водосбросных. Станционная часть бетонной плотины имеет длину 270 метров и включает в себя 9 секций шириной по 30 м, в каждой из которых размещены водоприемники и турбинные водоводы диаметром 10 м для подачи воды к турбинам ГЭС. Каменно-набросная плотина длиной по гребню 1861,3 метра, ее строительная высота – 77 метров. В «сердцевине» КНП – асфальтобетонная диафрагма, предотвращающая фильтрацию воды.

В цементационной галерее станции

В цементационной галерее станции

Заходим в цементационную галерею КНП. Длинный коридор, бетонные стены… Мы находимся на глубине 80 метров: можно сказать, одновременно и под землей, и под водой. Здесь группа сотрудников ГЭС проводит гидротехническое нивелирование – определяет осадку плотины. Это системные наблюдения, которые выполняются раз в квартал.

Чистая вода

Следующая точка нашего путешествия – воднотранспортный участок гидротехнического цеха. Во время навигации его сотрудники на катерах «Гилюй», «Скат», «Упорный» и «Сильный» проводят мониторинг акватории Богучанского водохранилища. На «Сильном» отправляемся в небольшое плавание вместе с заместителем начальника Гидротехнического цеха Ильей Колосовым:

– В наши задачи входит ремонт и обслуживание гидротехнических сооружений станции, осмотр акватории ГЭС. Каждую неделю проводим мониторинг и убираем крупногабаритный мусор, древесину с поверхности воды. Это правило эксплуатации гидротехнического сооружения – недопустимо, чтобы мусор скапливался у затворов станции, так как могут засориться сороудерживающие решетки. Как видите, акватория чистая, скопления мусора не допускаем.

Акватория Богучанской ГЭС

Акватория Богучанской ГЭС

оБЕРЕГАем природу

Чистота важна не только на воде, но и на суше. На очередную всероссийскую экоакцию ПАО «РусГидро» «оБЕРЕГАй» в Кодинске собралось более сотни детей и взрослых. Каждый год ребята и преподаватели из Центра дополнительного образования вместе с энергетиками делают свой город чище и красивее. В 2021 году юные кодинцы посадили сосны в Спортивном сквере, в 2022-м разбили сиреневый садик у центра допобразования, а заодно навели порядок в лесопарковой зоне рядом с центральным бульваром. В этом году эковолонтеры расширили зону уборки и прибрались в городском лесу рядом с мемориалом Славы.

– «оБЕРЕГАй» – акция традиционная, мы проводим ее в Кодинске с 2014 года. Цель – воспитание в молодежи, в подрастающем поколении экологичного и бережного отношения к природе. К сожалению, воспитание хороших привычек – процесс долгий, и каждый год мусора хватает. Но если к любому делу подходить системно, то со временем ситуацию можно изменить, – уверена Ирина Нагибина.

Число участников акции растет. В этом году в уборке участвовали 15 команд. Каждая придумала свое название и девиз. Ребята из команды «Соники» заявили о себе сразу: «Мы команда хоть куда, нас удача ждет всегда». А «Одуванчики» решили, что главное «Держаться вместе, чтоб не сдуло!».

Акция «оБЕРЕГАй

Акция «оБЕРЕГАй

– Такие акции очень важны! Их нужно проводить и активно участвовать, чтобы город не засорялся, был более чистым и экологичным, – рассуждает юный участник акции, ученик 4-го класса Кодинской школы № 4 Никита Ширинкин. – Важно, чтобы все поняли: надо не мусорить и вовремя убираться. Наша команда чего только не нашла в лесу: и оконные рамы, и колеса, и выброшенные искусственные цветы. Хочется сказать людям: «Не мусорьте, пожалуйста, ведь нам приходится все это убирать!»

Интересные «мусорные» находки были и у других команд.

– Нашли шины, три ведра, два тазика, ковер, швабру для мойки, – перечисляет Полина Дронова, старшеклассница школы № 3, вожатая экоотряда «Защитники природы». – Находок столько, что можно оборудовать квартиру всем необходимым.

– Представляете, мы даже холодильник нашли! – включается в разговор еще один «Защитник природы».

– Обычно ребята на уговоры родителей прибраться дома отвечают – не хочется, лень. А здесь, на акции, делают это с готовностью, – продолжает Полина. – Если сначала не все из команды понимали, зачем им это все надо, то потом игровая форма акции пробудила в них интерес. Ведь нужно не просто собрать мусор, а еще и проявить креативность – найти что-то смешное или необычное, собрать больше всех … И ребята воодушевились, у них загорелись глаза, появился энтузиазм. Важно, что ребята об этой акции расскажут своим родителям, взрослым…Ведь такой мусор выбрасывают именно взрослые, возможно, они прислушаются и не станут так делать.

Впрочем, взрослые тоже показали пример экологичного отношения к природе. Большой командой на акцию пришли врачи Кежемской районной больницы.

– Решили тряхнуть стариной, вспомнить, как раньше работали на субботниках. Вернулись в молодость, работаем вместе с ребятишками, - смеется главный врач больницы и по совместительству руководитель экокоманды «Витаминка» Сергей Радыгин. – Мы живем в этом городе – кто, если не мы? Тем более мы – врачи, тема экологии нам близка. Ведь наше здоровье зависит в том числе и от нее. В этом году команда больницы первой из числа взрослых присоединилась к акции. Надеемся, наш пример вдохновит и другие организации города, и они также примут в ней участие.

Находки эковолонтеров

Находки эковолонтеров

Всего за час эковолонтеры собрали несколько кубометров бытового мусора и ликвидировали небольшую свалку. Помогла в проведении акции и администрация города Кодинска, предоставив участникам инвентарь и организовав вывоз мусора.

ПЕРСПЕКТИВА

Артур Пооль, студент 3-го курса Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета (Хакасия), поделился впечатлениями от Кодинска и Богучанской ГЭС:

Артур Пооль

Артур Пооль

- Учусь по специальности «гидроэнергетика», осваиваю энергетику и электротехнику. По окончании вуза смогу работать в составе оперативного или электротехнического персонала гидроэлектростанции.

С профессией определился довольно рано, меня всегда интересовали физика, информатика. А в 15 лет побывал на дне открытых дверей в Региональном диспетчерском управлении энергосистемы Республики Хакасия, где работает медсестрой моя мама, и твердо решил стать энергетиком. После школы подал все документы для поступления, результаты ЕГЭ и поступил в СФУ.

Для студента важна не только теория, но и практика, поэтому я использую все возможности познакомиться с работой действующих объектов гидроэнергетики. На втором курсе проходил практику на Красноярской ГЭС в турбинном цехе. А после третьего курса решил отправиться на практику на Богучанскую ГЭС. Это мой личный выбор: подал заявку, указал желаемое место практики, и университет все организовал.

На Богучанской ГЭС попал в группу режимов и сопровождения рынка оперативной службы, под кураторство руководителя группы Алексея Пестерова. Это совсем другое направление работы, чем то, что я изучал на Красноярской ГЭС. Сотрудники группы получают предписания на месяц от системного оператора и составляют планы – определяют объемы, выработку, занимаются продажей электроэнергии предприятиям и другим потребителям.

Практика дает возможность увидеть процесс изнутри, посмотреть работу станции в реальном времени. Конечно, это интереснее и нагляднее теории. То, что я увидел на ГЭС, превзошло мои ожидания! Это современное, высокотехнологичное предприятие. Станция понравилась, и появилось желание работать здесь, применить все свои знания и умения после окончания вуза. Я люблю небольшие города, такие как Кодинск. У меня есть семья, сын. Очень важно, что здесь все предусмотрено для жизни и развития ребенка – детские сады, школы, развивающие центры, парки спортплощадки. Что еще нравится – есть специальный Энергокласс, где дети могут со школьного возраста углубленно заниматься будущей профессией.

Фото Дианы ИВАНОВОЙ

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