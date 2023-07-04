В тувинском монастыре обнаружили тайник в статуе с буддистскими реликвиями и прахом Будды

Фото: Национальный музей Тувы им. Алдан-Маадыр

В тувинском монастыре Тубтен Шедруб Линг обнаружили тайник, спрятанный в статуе Будды. Она, предположительно, принадлежала Лобсану Чамзы, верховному священнослужителю Тувы начала 20 века. Статуя почти полвека провела в музейном хранилище.

Как сообщили в Национальном музее Тувы им. Алдан-Маадыр, статую достали из хранилища по распоряжению тибетского монаха Геше Туптена Шакьи из монастыря Гьюмед – он возглавил работу по систематизации буддийских фондов музея. Тогда и обнаружилось, что внутри находятся бесценные реликвии.

Согласно расшифрованным подписям, в статуе находились кусочек одежды главы буддийской сангхи Монголии Богдо-Гэгэна VIII, фрагмент монашеской одежды основателя школы Гелугпа Цонкапы, пилюля благословенного Гуру Падмасамбхавы, освященные зерно и частицы сандалового дерева. Также в статуе находилась горсть пепла, оставшаяся после кремации Будды.

Приверженцы буддизма полагают, что находка является знаком свыше: реликвии проделали в Туву длинный путь из Индии, через Тибет.

Отметим, что предполагаемый владелец статуи Лобсан Чамзы жил в 1857–1930 годах. Он был одним из высших буддийских иерархов в Туве, и занимался налаживанием связей с царской Россией. Однако после революции Лобсан Чамзы был расстрелян по обвинению в сотрудничестве с Колчаком.