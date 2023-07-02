Бывшему мэру Красноярска Петру Пимашкову могло бы исполниться 75 лет 2 июля

Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июля могло исполниться 75 лет самому известному мэру в истории Красноярска Петру Пимашкову. Он стоял во главе города 15 лет, за это время город изменился до неузнаваемости. Для Красноярска Петр Пимашков – человек-эпоха. О нем до сих пор вспоминают старожилы города, как о человеке, который вывел краевой центр на новый уровень.

Он оставил после себя добрую память и большое наследие, без которого сегодня невозможно представить Красноярск.

«Роев ручей» - визитная карточка города, один из лучших зоопарков страны, который отмечает в эти дни свой 21 день рождения. Своим появлением он обязан Петру Ивановичу, который с нетерпением следил за строительством зоопарка, затем за его заполнением. И когда уже перебрался в Москву, во время своих визитов в Красноярск часто навещал свое детище.

Биг Бен - часы на здании администрации города. Башню начали строить еще в 70-х годах, но по некоторым причинам она оставалась долгостроем. То, что мы сегодня видим – было завершено и открыто в торжественной обстановке только в 2001 году. Говорят, в рейтинге башен-часов России наш Биг Бен на втором месте после Спасской башни Кремля.

Памятники. Петр Пимашков не скрывал, что ему нравится увековечивать память выдающихся красноярцев. Так в городе появились монументы Виктору Астафьеву, Андрею Дубенскому, командору Резанову. И Александру Пушкину – он не красноярец, но он общенародный.

Карнавалы. При Петре Пимашкове проводились самые грандиозные карнавалы на День города, в которых принимали участие сотни предприятий и организаций. Сам он приходил на них в исторических нарядах градоначальника разных эпох. Пять раз на таком карнавале ему вручали символические ключи от Красноярска.

Пушка на Караульной горе. К сожалению, этой достопримечательности мы лишились, преемникам Петра Пимашкова не удалось ее отстоять. Установили ее в 2001 году, каждый полдень она давала залп и горожане сверяли по ней свои часы. Такие пушки были только во Владивостоке, Красноярске и Санкт-Петербурге. Теперь наш город из списка вычеркнут.

Пальмы и туи. Говорят, идею Пимашкову подсказал кто-то из его замов. Она понравилась и уже в 2001 году на улицы города вывезли первые 8 деревьев в бочках. С тех пор экзотические пальмы и туи украшают скверы и площади города, их количество – больше двухсот.

Фонтаны. Наверное, слова здесь излишние. Фонтаны – место притяжения горожан, украшение площадей и скверов. Тренд Красноярска. Самые популярные из них можно увидеть даже на иностранных сайтах.

Трудовые отряды школьников. Изначально их называли Пимашковскими отрядами. С подачи главы города старшеклассники принимали участие в благоустройстве улиц, наводили порядок и чистоту и за это получили зарплату. Сегодня они настолько популярны, что ребята записываются в них за несколько месяцев до начала сезона.

Переселение жителей Коркино. Деревенька за периметром Красноярска умирала, люди мечтали перебраться в город. Но сделать это каждый самостоятельно им было не под силу. Петр Пимашков был среди тех, кто помог шестистам жителям получить ключи от квартир в новых многоэтажках, специально построенных для них на улице Ястынской.

Это лишь малая толика того, что осталось Красноярску после Петра Пимашкова. Он был хозяйственников и задавал тон на общегородских субботниках. Личным примером приобщал к спорту и к культуре. После того, как он сложил с себя полномочия мэра и ушел в большую политику, он представлял интересы красноярцев в Государственной Думе.

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