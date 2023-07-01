Красноярцев предупредили о шквальных ливнях с грозой и градом на выходных

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МЧС выпустило предупреждение для жителей центральных и южных районов Красноярского края. В нем говорится о сильном ухудшении погоды: осадки придут во второй половине дня в субботу, и продлятся все воскресенье.

– Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, – перечислили в МЧС.

В ведомстве рекомендовали жителям без особой нужды не выходить на улицу, а также не пережидать непогоду под опасными конструкциями вроде рекламных щитов.

Добавим, что в Красноярске дождливой будет вся следующая неделя. Несмотря на теплую погоду, ожидаются ливни с грозой. Прояснение наступит лишь к середине июля.