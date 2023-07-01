В Красноярском крае будут судить грабителей, которые вломились к 8-летней девочке

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае закончили расследование уголовного дела против четверых мужчин, которых обвинили в грабеже. Минувшей осенью они вломились в частный дом и ограбили его. Грабителей не смутило присутствие 8-летней девочки, и мужчины забрали все ценное из жилища.

Как рассказали в полиции, история случилась в прошлом ноябре. Четверо грабителей вломились в частный дом в Балахтинском районе и начали обчищать его, вынимая из шкафов ценности и документы. Девочку они заметили не сразу, а когда поняли, что в доме кто-то есть – выпрыгнули из окна. Уловом злоумышленников стали 25 тысяч рублей, банковские карты и документы.

Полиции удалось быстро установить личности грабителей, несмотря на то, что они прикрывали лица масками и шарфами. Вскоре все они были задержаны: грабителями оказались ранее судимые мужчины, двое 1992 года рождения, и еще двое 1993 и 2001 годов рождения.

Все пойманные быстро сознались в грабеже. Впрочем, вернуть награбленное они не смогли, поскольку успели спустить деньги на личные нужды. После этого местной полицией было заведено уголовное дело о грабеже: двое мужчин были заключены под стражу, еще двоих оставили под подпиской о невыезде.

Всем четырем грабителям грозит наказание по уголовному делу о грабеже организованной группой. Каждому грозит до 12 лет тюрьмы – вскоре все четверо окажутся в суде и узнают свой приговор.