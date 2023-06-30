Молодежный совет БоАЗа выиграл грант на благотворительный проект в Таежном

Волонтеры открыли благотворительный центр в Таежном по сбору вещей для многодетных семей

Развитие волонтерского движения в территориях – одно из важных направлений социальной политики, инициированной при основании компании Олегом Дерипаска.

Центр благотворительной помощи, открытый волонтерами Богучанского алюминиевого завода в поселке Таежном, собирает одежду и обувь для многодетных и малообеспеченных семей Богучанского района.

Идейным вдохновителем проекта, который назвали «Бумеранг добра», стала активистка Молодежного совета завода Илона Майнакова:

«За несколько месяцев работы у центра появились постоянные клиенты, в том числе из окрестных деревень. А весной мы провели первую выездную благотворительную ярмарку в селе Чунояр. Ее посетили более 60 семей, каждый нашел для себя что-то нужное и полезное».

Центр работает в помещении, выделенном таежнинским сельсоветом. Ребята своими силами его отремонтировали, оборудовали стеллажами. Узнав про корпоративный конкурс благотворительных проектов РУСАЛа «Вдохновляй и действуй!» таежнинские волонтеры решили принять в нем участие. Подали заявку – и попали в список победителей! Всего в нем 44 проекта из разных регионов, которые показались экспертному жюри наиболее интересными и социально значимыми.

«Бумеранг добра» получил грант в размере 100 000 рублей. На эти деньги волонтеры планируют полностью обновить электропроводку в центре.

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