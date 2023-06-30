Фото: Мария ЛЕНЦ

30 июня в Красноярске прошел парад судов в честь Дня речника. В акватории Енисея красиво выстроились теплоходы, украшенные флагами расцвечивания.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В мероприятии приняли участие руководители предприятий Енисейского речного бассейна, представители городских и краевых властей, а также другие почетные гости.

Фото: Мария ЛЕНЦ

День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года. На корабли пришли посмотреть сотни гостей и жителей Красноярска.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На набережной сибирской реки играл оркестр. На праздник и без музыки? Ну уж нет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители были в восторге от парада судов.