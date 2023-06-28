Нефтяники-вахтовики смогут получать информацию в киоске!

Научно-технические конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» проводит ежегодно. В этом году она прошла в 16-й раз. Свои идеи и разработки представили 1300 начинающих нефтяников из 95 дочерних обществ. Проекты оценивали 370 экспертов, они выбрали более 430 победителей, призеров и номинантов, которые примут участие в финальном этапе – Межрегиональной научно-технической конференции (МНТК), которая пройдет осенью 2023 года.

В чем ценность таких конференций? Во-первых, молодые специалисты предлагают свое решение для конкретных практических задач. Во-вторых, самые успешные разработки становятся реальностью! Так, в 2022 году компания уже внедрила в производство 36 проектов участников, еще 43 запланировано реализовать в 2023-2025 годах.

Оцените, например, идеи молодых сотрудников Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, которые победили на научно-технической конференции.

Пришло время вахты!

Первое место в секции «Труд. Юриспруденция. Персонал» заняла Алена Корнилаева, ведущий специалист отдела информационных систем компании. Вот что Алена рассказала о своем проекте:

- Мы у себя в отделе занимаемся автоматизацией бизнес-процессов. Очень много чего уже сделали для офиса, а теперь пришло время вахты. Взаимодействие с вахтовыми работниками всегда было проблемным из-за того, что у большинства из них нет своего рабочего места с компьютером. Так пришла идея внедрить инфокиоски - это экран с клавиатурой и встроенным принтером, похожий на платежки, которые раньше стояли в каждом магазине.

Разработали первую версию, где разместили новости компании, статистику добычи, безопасности и различные документы. Теперь занимаемся развитием проекта: планируем дать доступ к расчетным листам и заказу кадровых документов, показывать онлайн-табло вылетов при перевахтовке и еще много чего интересного. Через терминал можно будет познакомиться с корпоративными мероприятиями, посмотреть контактные данные коллег и статус их нахождения на работе, а также оформить заявку на санаторно-курортное лечение.

Напомним, что и в прошлом году проект Алены Корнилаевой стал победителем в секции «Информационные технологии и информационная безопасность». Алена тогда предложила идею цифрового помощника, который способен значительно сократить время сотрудников на поиск информации.

Вместо дизельного топлива – попутный газ

Рассказывать о проектах нефтяников не так-то просто. Как, например, без познаний в области нефтедобычи оценить применение забойного клапана отсекателя в эксплуатационной колонне?

Но есть и вполне понятные широкому кругу читателей идеи. Например, Семен Пряников, специалист отдела администрирования крупного проекта ВСНК, предложил решение проблемы электроснабжения отдаленных кустовых площадок добычи нефти:

- Газопоршневые установки могут работать на попутном нефтяном газе, и на месторождениях они в основном применяются в качестве базовых энергоцентров, от которых тянутся воздушные линии электропередачи. Зачастую «тянуть» такие линии на кустовые площадки, а это более 40 км, нецелесообразно. Потому там используют дизельные электростанции, что достаточно затратно из-за высокой стоимости топлива, его транспортировки и хранения. Но можно разместить газопоршневую установку прямо на кустовой площадке вместе с сепаратором. Таким образом, из одной скважины мы получаем газоводонефтяную эмульсию, затем отделяем необходимое количество попутного нефтяного газа для работы газопоршневой станции. За счет данной разработки удастся получить колоссальную экономию, так как потребности в использовании дизельного топлива и связанных с ним расходов не будет.

Добавим лишь, что всего от ВСНК в этом году было представлено 28 проектов, пять из которых завоевали призовые места на профильных секциях и еще два получили спецпризы в отдельных номинациях.

Сколько новых идей молодых специалистов будут внедрены в производство, станет известно осенью на финальной Межрегиональной научно-технической конференции в Москве.

Фото предоставлено организаторами