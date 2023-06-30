Представители Красноярского края принимают участие в VI Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения

Представители Регионального центра энергосбережения Красноярского края, вместе с коллегами из разных регионов страны, а также руководители и специалисты федеральных и региональных ведомств, курирующие вопросы энергосбережения собрались в Твери на Всероссийском совещании региональных центров. В этом году в рамках совещания проходит и I Межрегиональный форум горсветов.

Основные вопросы работы площадок посвящены текущим тенденциям в энергоэффективной и климатической повестке России, новой федеральной государственной программе энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2035 года, внедрению цифровых технологий в сферу энергоэффективности, роли освещения в проектах благоустройства городской среды, развитию светотехнической отрасли России.

Алексей Федоров, руководитель Регионального центра энергосбережения Красноярского края отмечает важность участия в мероприятиях экспертного сообщества для обсуждения текущих совместных задач и обмена опытом с коллегами по цеху:

- Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения – серьезная экспертная площадка, которая объединяет руководителей и специалистов федерального и региональных уровней. Задачи, которые поставил перед нами В.В.Путин - повышение энергоэффективности региональных экономик и снижение энергоемкости ВВП - требуют скоординированных решений от всех участников процесса. Думаю, что новые знания, опыт и рассмотренные на площадках форума кейсы помогут нам более эффективно решать наши региональные вопросы.

Наша справка:

Организаторами мероприятия выступили Российская ассоциация центров энергосбережения «РАЦЭС», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения», Ассоциация наружного освещения и Научно-технический совет светотехнической отрасли России.

Фото: предоставлено компанией