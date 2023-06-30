В Красноярске производитель беспилотников увеличит выпуск комплектующих за счёт льготного займа

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В Красноярске производитель беспилотников «АВАКС-ГеоСервис» будет расширять производство комплектующих к системам за счет льготного займа от гос.фонда развития промышленности региона, Как сообщают в пресс-службе правительства, на полученные деньги – 84,9 млн рублей – будет закуплено специальное оборудование, позволяющее увеличить количество производимого.

Благодаря мерам господдержки, количество беспилотных систем, производимых компанией, вырастет на 80 комплектов в год – с 10 до 90. Также на 225% увеличится выпуск систем радиосвязи и управления полётом для беспилотников (с 80 до 260 комплектов). Будет создано 22 новых рабочих места.

- Сегодня в России из-за ограничения импорта со стороны мировых производителей наблюдается дефицит гражданских беспилотников весом до 30 кг. Поэтому нам важно поддерживать отечественных производителей. «АВАКС-ГеоСервис» является единственным предприятием, выпускающим беспилотную технику самолётного типа и системы управления в Красноярском крае, которые могут использоваться как в сельскохозяйственном, так и в промышленном и строительном секторах, - комментирует исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

Отметим, что согласно принятой Правительством России стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, доля собственного производства гражданских беспилотников в структуре продаж в стране составляет 24% в этом году. К 2030 году она должна увеличиться до 70%.

Воспользоваться подобной господдержкой могут не только производители беспилотников, но и предприятия обрабатывающих отраслей промышленности вне зависимости от формы собственности. Обязательное условие — заявитель должен являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность минимум в течение одно года в сфере промышленности на территории Красноярского края.