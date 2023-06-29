Хотели использовать, как курьера: житель Железногорска не дал мошенникам обмануть 93-летнюю женщину на 550 тысяч рублей

Иван Пустовит. Фото: МВД Красноярского края

Житель Железногорска не дал мошенникам обмануть 93-летнюю женщину на 550 тысяч рублей. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Героем истории стал Иван Пустовит, который уже несколько лет обучает водителей азам управления и порой подрабатывает таксистом. Одним поздним вечером мужчина просматривал местный чат автовладельцев и увидел крайне подозрительное сообщение. В нем предлагалось выполнить одну непыльную работенку, но вознаграждение заказчик предлагал щедрое. В этот момент Иван заподозрил неладное. Железногорец решил устроить проверку незнакомцу: отправил ему личное сообщение с просьбой уточнить, что именно требуется сделать.

Ответ пришел. Заказчик рассказал, что с ним случилась беда, сейчас он лежит в больнице, а деньги очень нужны, да еще и срочно. Их нужно забрать у его тетушки и перевести на нужный счет. Иван послушал злоумышленника и сделал вид, что согласен выполнить работу и взять заказ. Адрес «тетушки» прислали.

– Я убедился, что общался с мошенниками, которые надеялись использовать меня в качестве курьера, – говорит Иван Пустовит, – сразу обратился в полицию и все рассказал.

По адресу проживания потенциальной жертвы выехала следственно-оперативная группа.

В момент приезда полиции пожилая женщина разговаривала с мошенниками по громкой связи. Злоумышленник услышал, что в беседу внезапно вмешались. Поняв, что все пошло не по плану, тот сразу же бросил трубку.

Стражам порядка пришлось вызывать бригаду медицинской помощи – от пережитых эмоций женщине стало плохо. Аферист действовал по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он сообщил пострадавшей, что ее дочь стала виновницей аварии с пострадавшими, на лечение которых срочно нужны деньги. Ожидая курьера, женщина приготовила 550 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Иван говорит, что если еще раз столкнется с подобными заявками, обязательно обратится к стражам порядка. Тем не менее полицией Железногорска направлено представление о поощрении местного жителя.