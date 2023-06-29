Дети металлургов из поселка на севере Красноярского края проводят каникулы в Хакасии

Активный отдых в летнем оздоровительном лагере «Дружба» при санатории-профилактории «Металлург» под Саяногорском организован по корпоративной программе «Экспедиция на планету РУСАЛ». Организация детского отдыха – важная часть социальной программы, запущенной при основании компании Олегом Дерипаска.

В поселке Таежном Богучанского района участниками программы станут этим летом 47 детей сотрудников БоАЗа. Некоторые из них уже вернулись с первой смены, полные восторга и новых впечатлений. Были и такие, кто до слез растрогался на прощальном вечере – так не хотели расставаться с новыми друзьями.

Например, Родион Валуйский в лагере побывал впервые. Путевку он получил за активную волонтерскую работу. Говорит, отдохнул отлично и с пользой, с радостью поехал бы снова:

- Это буря эмоций и масса впечатлений! Новые знакомства, развлечения, квесты, дискотеки – все очень динамично, нам не давали заскучать. Даже на экскурсию в Шушенское возили.

Путь из Богучанского района до солнечной Хакасии не из близких. Сначала ребят везут на автобусе, предоставленном заводом, а потом на поезде в сопровождении специалистов, рассказывает Станислав Кастаев, директор по персоналу БоАЗа:

- В этом году больше половины детских путевок, а именно 27, выделены нашим многодетным семьям. Смена длится 16 дней, полная стоимость путевки составляет 54 500 рублей, но завод компенсирует расходы родителям.

Лето в разгаре. Хакасские пейзажи и насыщенная программа оздоровительного лагеря с нетерпением ждут новых участников следующих смен.

Фото: личный архив семьи Валуйских и страница ВК лагеря «Дружба»