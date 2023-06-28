В Красноярске 7 лет лишения свободы получил основатель финансовой пирамиды, не вернувший вкладчикам 422 миллиона рублей

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В Красноярске суд приговорил основателя финансовой пирамиды, не вернувший вкладчикам 422 миллиона рублей, к 7 годам лишения свободы. Как сообщают в прокуратуре, отбывать их он будет в колонии общего режима.

До создания финансовой пирамиды, 47-летний мужчина занимался строительством коттеджного поселка «Акварели». Для работы он учредил фирму ООО «ИнталДевелопмент» и ряд дачных некоммерческих товариществ с названиями драгоценных камней -«Аместист», «Изумруд», «Лаурит», «Рубин». В какой-то момент ему понадобились инвестиции в строительство, тогда он создал кредитный потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений». В учредители фирмы привлек всех своих знакомых, кого смог уговорить. Набрал штат менеджеров и запустил офис.

Началось работа по привлечению людей – обещания «сказочных» процентов по вкладам (до 21%) и активная реклама сделали свое дело. Пайщики стали нести свои денежки. Через полгода открылось еще несколько офисов КПК в Красноярске, а также в 15 регионах Москвы, включая Санкт-Петербург и Москву.

«Сотрудники офисов обещали пайщикам быстрое обогащение за счет вкладов под высокий процент. Они гарантировали размещение их сбережений в качестве займов и выплату процентов на более выгодных условиях, чем в банках. Уверяли в надежности сбережений и их возврате. Понимая, что платить по всем вкладам нечем, организатор пирамиды поручал подчиненным убеждать вкладчиков пролонгировать договоры на новый срок», - рассказали в прокуратуре.

За 8 лет существования пирамиды, в кооператив вступили 1643 человека. Они внесли 1,1 млрд руб.

Свои вклады не смогли вернуть 1228 человек. Для возмещения ущерба был наложен арест на личное имущество: земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж в «Акварелях», нежилое помещение на пр. Свободном и др.