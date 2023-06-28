Обратился к Сталину с просьбой направить в тыл противника: как боролся с фашистами боец без погон из Красноярска

Владимир Андреев обратился к Сталину с просьбой направить его в тыл врага.

Подпольным партизанским движением в годы Великой Отечественной войны был охвачен весь немецкий тыл. Уже к концу 1941 количество партизан достигло девяноста тысяч человек.

В память об их подвигах появился День партизан и подпольщиков, который отмечается в нашей стране 29 июня. Именно в этот день в 1941 году в Советском Союзе вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о создании партизанских отрядов и диверсионных групп. Они должны были бороться на оккупированной территории: выводить из строя вражескую военную инфраструктуру, препятствовать снабжению участвующих в боевых действиях нацистских формирований.

Среди героических участников партизанского движения было немало сибиряков. Один из них – уроженец Красноярска Владимир Андреев. Он выполнял специальное задание под чужой фамилией в тылу врага.

Дети остались по ту сторону фронта

Владимир Андреев начал трудиться с 14 лет. Сначала он устроился чернорабочим в Красноярском речном затоне Енисейского пароходства. Позже поступил учеником токаря на завод «Металл», был подручным токаря городской электростанции.

С 1923 по 1927 гг. он проходил службу на флоте. А с 1929 года и до последнего дня своей жизни служил в органах безопасности в Красноярске и Иркутске.

Начавшаяся война перечеркнула привычную жизнь миллионов людей. Семья Андреевых не стала исключением. Летом 1941 года двое детей Владимира, Галя и Павлик, гостившие у родителей его жены в городе Николаев, остались по ту сторону фронта.

Попросил направить в тыл противника

Судьбоносным решением для Андреева стало обращение с рапортом к Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И.В. Сталину с ходатайством направить его для разведывательной работы в тыл противника. Просьба сибиряка была удовлетворена. Он поступил в распоряжение военной разведки Наркомата Обороны.

12 мая 1942 года Андрееву дали спецзадание: организовать подпольную группу для борьбы с фашистами и сбор разведывательной информации. Для этого его забросили в Николаев под другим именем: Анатолия Васильевича Палагнюка. Вместе с ним был радист Александр Ляшенко.

Вскоре удалось установить связь с подпольными группами города, перешедшими в подчинение Андреева. В 1942 году в Николаеве была создана областная подпольная организация под названием «Николаевский центр». Разведгруппа с постоянным риском для жизни ее участников добывала сведения о силах и замыслах противника.

Подпольщики привлекали население города к активной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и распространяли листовки. Также они организовывали побеги из лагерей многих военнопленных: в том числе, командира авиаполка майора К.Я. Кашина, штурманов ВВС Я.Я. Сорокина и А.К. Тананушко.

В ходе операции рация Андреева безнадежно вышла из строя. Все попытки починить её и наладить прерванную связь с Центром оказались безуспешными. Идя на большой риск, Владимир Андреев сумел привлечь на свою сторону одного из радистов штаба 4-й воздушной армии вермахта и добыть исключительной ценности сведения о плане наступления гитлеровских армий на Кавказ. Передача столь важных разведданых в Москву позволила командованию Красной Армии сорвать летнее наступление гитлеровцев на одном из участков фронта.

Немецкая контрразведка сумела внедрить свою агентуру и провокаторов в среду подпольщиков. В результате подлого предательства Андреев был арестован гестапо. Изувеченный пытками, но не сломленный духом, он считал своим долгом продолжать борьбу до конца, оказывая помощь своим соратникам на свободе. Он делал всё возможное, чтобы уберечь подполье от промахов и ошибок. Для этого он переправил из камеры на свободу крошечную записку с предупреждением. Эта единственная весточка от Андреева спасла жизнь многим его товарищам.

В честь героя назвали улицу

29 мая 1943 года Владимира Андреева расстреляли фашисты.

За мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, майор Андреев был посмертно награжден орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги».

Решением Николаевского горсовета от 7 мая 1963 года одна из улиц города была переименована в улицу имени Андреева, а на доме № 31 по ул. Дзержинского (в котором он жил и руководил подпольной организацией) установлена мемориальная доска.

Известно, что перед отправкой на фронт Андреев сказал: «Трудностей и опасностей не страшусь. Одно заботит – суметь и успеть сделать как можно больше для нашего дела». Он, как и многие партизаны-герои, сдержал свое слово.