VII заседание V сессии краевого парламента: 36 вопросов и 24 проекта законов

Заседание стартовало с почетной миссии председателя парламента. Алексей Додатко вручил коллегам ряд федеральных и краевых наград. Так, Указом Президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден депутат Законодательного Собрания Виктор Кардашов, знаком отличия Красноярского края «За трудовые заслуги» - парламентарий Владимир Чащин, звание «Почетный гражданин Норильска» присвоено Людмиле Магомедовой.

На сессии активно включился в работу и новый депутат краевого парламента Анатолий Самков. Комментируя свои планы по работе в Законодательном Собрании, Анатолий Петрович сказал, что продолжит заниматься в том числе актуальными темами безопасности жителей края:

- Я буду работать в комитете по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан, а также в комитете по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС. В прошлом созыве краевого парламента я возглавлял комитет по безопасности и защите прав граждан. Надеюсь, что мой опыт будет полезен и в новых для меня комитетах.

Люди не должны собирать «бумажки»

На минувшей сессии рассмотрен блок вопросов, касающихся мер поддержки жителей края. Основной принцип новых решений – упростить жизнь людей.

Так, депутатам представлен проект закона, по которому единовременная выплата при рождении двух и более детей будет назначаться и выплачиваться автоматически. Ирина Пастухова, и.о министра социальной политики края, подчеркнула, что теперь родителям не нужно будет обращаться за выплатой. В целях упрощения процедуры ведомство будет назначать ее автоматически, используя информацию из баз данных, в том числе ЗАГСов, где фиксируется рождение детей. В течение следующего года министерство планирует перевести в подобный формат еще ряд законов, где будет внедрен беззаявительный характер.

Кроме этого, депутаты поддержали в двух чтениях законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей. В основе лежит поручение Президента РФ по предоставлению средств многодетным семьям для компенсации стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе. Теперь краевой закон будет дополнен нормой о возможности направления средств краевого материнского капитала на компенсацию расходов по оплате образовательных услуг. На реализацию действующего закона в краевом бюджете ежегодно предусмотрено более 630 миллионов рублей, потому дополнительных средств новая мера не потребует.

Бесплатно получать социальные услуги смогут участники СВО и члены их семей. Участие в СВО станет основанием для признания гражданина и членов его семьи нуждающимися в социальном обслуживании. Социальные услуги для данной категории жителей будут предоставляться бесплатно, в том числе социально-оздоровительные услуги в стационарах, а также социальное обслуживание на дому.

Отметим, что эти законодательные инициативы были предложены врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым, который также принял участие в работе сессии краевого парламента. Он поблагодарил депутатов за оперативную работу с важными для жителей региона законопроектами. «Люди не должны собирать бумажки», — подчеркнул Михаил Михайлович. Кроме этого, глава региона пригласил депутатов в период так называемых «парламентских каникул» принять участие в его рабочих поездках по краю.

Работа правительства

Сергей Верещагин в статусе исполняющего обязанности председателя правительства Красноярского края представил коллегам отчет о работе правительства за 2022 год.

Несмотря на сложности, связанные с нестабильной геополитической ситуацией и давлением внешних санкций на экономику страны, было обеспечено устойчивое исполнение краевого бюджета и выполнение основных финансовых показателей. Валовый региональный продукт. края в прошлом году составил 2,9 триллиона рублей.

Отдельно Сергей Верещагин отметил работу края по восстановлению новых территорий страны, а также всестороннюю помощь участникам СВО и членам их семей. В частности, в Свердловске в 2022 году край помогал восстанавливать 51 объект, в этом идет работа еще на 64 объектах. Всего же на реализацию решений, связанных с СВО, было выделено 2,5 миллиарда рублей.

Ликвидация последствий майских пожаров и продолжающаяся пандемия, вопросы повышения заработных плат в бюджетной сфере, реализация нацпроектов, поддержка муниципалитетов и целый спектр других жизненно важных задач – все это потребовало в прошлом году концентрации усилий региональной власти на всех уровнях.

Экономика региона-2022

- Объем дополнительной поддержки отраслей экономики в 2022 году составил 4,5 млрд руб. Индекс промышленного производства составил 102,9 % к 2021 году.

- Объем средств, направленных в территории в 2022 году, составил около 130 млрд рублей.

- В здравоохранении финансирование велось по 40 объектам.

- Расходы на развитие системы образования в минувшем году составили 86,7 млрд руб., превысив показатели 2021 года на 13,7%.

- На дорожную отрасль было направлено 22 млрд руб., за счет которых отремонтировано около 615 км автомобильных дорог и выполнен ремонт более 300 км улично-дорожной сети в населенных пунктах края.

- Впервые в истории объем средств на подготовку к зиме был увеличен более чем в два раза. Завершено строительство и реконструкция шести объектов питьевого водоснабжения в шести населенных пунктах. В 2023 году планируется выполнить еще 125 неотложных мероприятий по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания края:

- Два объемных вопроса сегодняшнего заседания: это закон края об исполнении бюджета за 2022 год и отчет об итогах работы правительства региона за прошлый год. Фактически мы рассматриваем эти темы в середине 2023 года — такова процедура. Мы формируем понимание базы, с которой сегодня входим в проектирование бюджета на предстоящий трехлетний период. По завершении этой работы стартует работа по формированию бюджета на 2024 год. Об этом сообщил сегодня и глава региона Михаил Котюков с трибуны Законодательного Собрания, когда дал поручение правительству региона и обратился к депутатам с тем, чтобы использовать летние месяцы для того, чтобы совместно сформировать это видение.

Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре:

- Один из ключевых вопросов сессии — отчет главы правительства. В прошлом году было достигнуто немало целей. Но выступление Сергея Верещагина расцениваю как установки на будущее. Необходимо продолжить строительство и ремонт школ, в том числе и в Красноярске. В некоторых районах краевого центра остро стоит вопрос и по детским садам. Согласна с мнением коллег о том, что нельзя закрывать в сельских населенных пунктах почтовые отделения. Для деревни почта — это окно в мир. Уверена, что многие идеи и предложения, высказанные на сессии, будут реализованы в бюджете края на следующий год.

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

- Очевидно, что все сейчас меняется. В крае другое правительство. Экономика, налоговая политика, транспорт, связьактивно перестраиваются. На отрасли серьезное давление оказывают санкции западных стран. Всему этому было уделено большое внимание в отчете и.о. председателя правительства и вопросах депутатов. Депутаты спрашивали о развитии судоходства на Енисее, лесной отрасли и аграрного сектора. Краевые власти продолжат поддерживать малое и среднее предпринимательство. Глава региона Михаил Котюков говорил о рабочих местах, об инвестиционном потенциале. Красноярский край входит в число регионов-лидеров по объему прибыли, у нас растет ВРП. У региона есть инструменты для улучшения ситуации в экономике.

Сессия - короткой строкой

- На VII заседании V сессии краевого парламента сразу в двух чтениях был принят закон об исполнении краевого бюджета за 2022 год. Так, доходы краевого бюджета зафиксированы на отметке в 372,4 млрд руб., расходы — 376,2 млрд руб. Дефицит краевого бюджета за прошлый год составил 3,8 млрд руб, «бюджет развития» - более 70 млрд руб.

- С 1 сентября города Ачинск, Лесосибирск и Минусинск станут полноценными участниками проекта «Чистый воздух».

- Принято решение о реорганизации Назаровской районной больницы – к ней присоединят еще три медицинские структуры города: Назаровскую районную больницу №2, Назаровскую станцию скорой медицинской помощи и Степновскую участковую больницу.

- Общинам коренных малочисленных народов предоставят грантовую поддержку на сохранение традиционного уклада жизни.

- Приняты изменения в краевом законе об образовании для приведения его в соответствие с федеральным законом.

Фото: Константин КОРНЕЕВ