В Красноярске заработала 52-я зарядная станция для электромобилей

Фото: sibgenco.online

Все больше автолюбителей Красноярска пересаживаются на электрокары, а это значит, что и количество зарядных станций для более экологичного транспорта будет расти.

52-ю по счету зарядную станцию в рамках проекта «Сибирь заряжает» СГК открыла в Фанпарке «Бобровый лог». Она рассчитана на одновременную зарядку двух автомобилей с разъемами разных видов.

Расположение медленной зарядной станции в одном из любимых мест отдыха горожан достаточно логично – ты не теряешь время: пока гуляешь или катаешься на лыжах, твой автомобиль заряжается.

Фото: sibgenco.online

Организаторы проекта «Сибирь заряжает» сообщают, что до 1 июля зарядка в Фанпарке будет работать в бесплатном тестовом режиме. По окончании тестового режима, используя приложение, можно будет оплачивать услугу по тем же ценам, что и на других станциях сети.

После открытия новой зарядной станции, «Бобровый лог» также объявил о приятном бонусе для владельцев электромобилей — они смогут бесплатно парковаться в Фанпарке до 30 сентября включительно, нужно лишь отправить заявку.

Карту всех 52 зарядных станций проекта «Сибирь заряжает», а также мнения автолюбителей о инфраструктуре для электрокаров в Красноярске можно посмотреть тут.