На юге Красноярского края полицейский выстрелил в угрожавшего ему оружием мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 июня в поселке Кошурниково Курагинского района полицейскому пришлось стрелять в мужчину, который ему угрожал. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Так, накануне вечером дорожный полицейский остановил грузовик «ГАЗ» без номеров, за рулем которого находился неоднократно судимый 38-летний мужчина. Во время проверки оказалось, что у водителя нет водительских прав.

Когда инспектор составлял протокол, нарушитель попросился в туалет, на что получил разрешение. Напарник полицейского проследовал с мужчиной, но тот бросился прочь – в сторону своего дома, до которого не успел доехать буквально несколько сотен метров.

Полицейские побежали за сельчанином, но тот их ждал дома с предметом, похожим на ружье. Мужчина начал приближаться к инспекторам, выкрикивая в их адрес угрозы. Тогда полицейский несколько раз выстрелил в воздух, но это не остановило агрессора. Выход остался один – стрелять, что страж порядка и сделал, ранив нападающего в ногу.

Сейчас нарушитель находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает. Оружием, которым он угрожал полицейскому, оказалось пневматикой. Сейчас выясняются обстоятельства. В отношении сельчанина проводится проверка по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».