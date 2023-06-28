Красноярский край в десятке лидеров по валовому региональному продукту

Традиционный формат слушаний по исполнению бюджета регионов в этом году стал максимально широким и привлек на свою площадку внушительное количество экспертов. Об этом перед началом слушаний сказал и председатель парламентского комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин:

- Надо сказать, что в этом году мы проводим публичные слушания в расширенном составе. Кроме краевых представителей законодательной и исполнительной власти, мы также пригласили максимальное количество представителей муниципальных образований края, экспертов, которые занимаются оценкой краевого бюджета, представителей контрольных органов, которые отслеживают уровень зарплат бюджетников и соблюдение трудового законодательства в крае.

Председатель парламентского комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин

Глава профильного комитета парламента отмечает, что в непростых условиях, в которых работал не только край, но и страна в 2022 году, в условиях жесточайших санкций регион в очередной раз доказал свою финансовую независимость. Все социальные обязательства перед населением были исполнены. Бюджет развития также растет. И, что важно, несмотря на сложности – развивается инфраструктура региона - в прошлом году велось строительство порядка 185 объектов.

Владимир Чащин также выразил уверенность, что и этот отчет традиционно станет отправной точкой для формирования бюджета следующей трехлетки:

- Мы считаем, что у края есть потенциал для улучшения жизни наших земляков. И все имеющиеся ресурсы мы должны направить на улучшение финансово-экономических показателей региона.

Региональный продукт – под три триллиона

Краткие финансовые итоги 2022 года коллегам представил исполняющий обязанности министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Он отметил, что «в прошлом году, несмотря на события, санкции и ограничения, работу по росту доходов и основные планы мы даже перевыполнили по некоторым позициям».

Если же сравнивать в целом с 2021 годом – есть незначительное снижение - порядка 4% процентов, но, тем не менее, все обязательства краю удалось выполнить. Негативные факторы никак не повлияли ни на исполнение бюджета, ни на работу региона с госдолгом, отметил глава краевого минфина:

- Что касается расходов – помимо нацпроектов, развития инфраструктуры и развития территорий – мы занимали активную позицию в поддержке участников и членов семей участников СВО. Что же касается параметров развития и доходов, 70 миллиардов сегодняшнего бюджета развития – это на 30 миллиардов больше, чем в 2021 году. В прошедшем году так или иначе финансировались работы на 160 объектах. Это и стройка, и проектирование, и ПСД. Впервые по исполнению местных бюджетов мы перешагнули планку в 200 миллиардов по доходам и расходам. Поэтому хочу отметить, что устойчивость и сбалансированность систем удалось обеспечить. Это позволяет исполнять бюджет с учетом изменения федерального законодательства. Исполнение складывается ритмично и позволяет сохранять уверенность, что и в текущем году все планы удастся реализовать.

КОНКРЕТНО:

- 372,4 млрд руб. составили доходы краевого бюджета в 2022 году.

- 376,2 млрд руб. – расходы региона в прошлом году.

- 3,8 млрд руб. – дефицит краевого бюджета.

- более 70 млрд руб. направлено в «бюджет развития»

Валовый региональный продукт (ВРП), как ключевой показатель экономики субъекта, прокомментировала в своем выступлении исполняющая обязанности министра экономики и регионального развития Анна Гарнец, а также расшифровала основные социально-экономические показатели ушедшего года.

Базовый итог - ВРП края в прошлом году составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, региону удалось сохранить свои позиции в десятке регионов, формирующих более половины суммарного объема ВРП страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

- Движение цен на нефть и драгоценные металлы по отношению к предыдущему году составило от -12,7% до +38% по разным позициям

- Уменьшение количества безработных - 13,7 тысячи человек

- Рост реальной заработной платы в регионе за год - 3,6%

- Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 11,9%

- Добыто на 25,5% больше угля, чем в 2021 году

Дмитрий Воропаев, председатель Счетной палаты Красноярского края на публичных слушаниях отметил, что обязательства, принятые в 2022 году, выполнены в полном объеме. Особо контрольный орган выделил высокие темпы развития в крае сельского хозяйства, капитального строительства и реализации инвестиционных проектов:

- Несмотря на сложные социально-экономические обстоятельства, в 2022 году региону удалось обеспечить эффективное исполнение бюджета и финансовую устойчивость, создать задел на будущее. Надеемся, что накопленные запасы позволят нам уверенно смотреть в финансовое будущее.

Экспертные оценки – важный итог слушаний

Участники и эксперты публичных слушаний также выступили с комментариями и мнениями.

Так, участвовавший в обсуждении исполняющий обязанности председателя правительства края Сергей Верещагин отметил, что на прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме не раз звучало мнение, которое уже в ближайшее время внесет существенные коррективы в работу регионов и страны. По словам главы краевого кабмина, в сегодняшних реалиях конкуренция за бюджетные ресурсы будет серьезно расти.Тем не менее «приоритетом для края на ближайшее время станет территориальное развитие и реализация национальных проектов», — заключил Сергей Верещагин.

С докладами также выступили глава Железногорска Дмитрий Чернятин, мэр Минусинска Андрей Первухин и исполняющий обязанности министра культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Резюмируя работу на публичных слушаниях, Владимир Чащин подчеркнул важность слаженной командной работы на каждом уровне:

- Отчет за 2022 год мы рассмотрели с учетом публичных слушаний, хочу отметить достаточно высокий уровень ответственности финансово-экономического блока правительства. Мы благодарим наших коллег за слаженную и конструктивную работу.

Итоги слушаний окончательно оформили в документ на финальном заседании весенней сессии Законодательного Собрания края.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Исполнение региональных бюджетов в стране в 2022 году осуществлялось в условиях вынужденной трансформации, продиктованной внешними санкциями и проведением специальной военной операции. Неплохие итоги 2021 года, накопленный запас прочности, помощь федерального центра и слаженная работа всех ветвей власти позволили пройти тяжелый финансовый год без больших потрясений. Его итоги показывают умеренную устойчивость региональных экономик.

Краевой бюджет последовательно и уверенно сохраняет свою социальную направленность, более 64% расходов бюджета в 2022 году было направлено на социальные отрасли: здравоохранение, спорт, культуру, социальную политику, образование. Также значительные объемы средств были выделены на поддержку сельского хозяйства, развитие транспорта, жилищно-коммунального строительства и других жизненно важных инфраструктурных сфер Красноярского края.

КРАТКО О БЮДЖЕТЕ-2022:

- На дополнительную поддержку граждан и отраслей экономики направлено более 11 млрд руб.

- На реализацию национальных проектов направлено 40,5 млрд руб., на 361 млрд руб. профинансированы государственные программы.

- По итогам 2022 года Красноярский край впервые в истории «перешагнул» по параметрам местных бюджетов отметку в 200 млрд руб.

Фото: Константин КОРНЕЕВ