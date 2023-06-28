Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2023 5:12

Красноярский край в десятке лидеров по валовому региональному продукту

«Сверка финансовых часов»: в парламенте прошли публичные слушания по бюджету 2022 года
Никита КОРОВИН

Традиционный формат слушаний по исполнению бюджета регионов в этом году стал максимально широким и привлек на свою площадку внушительное количество экспертов. Об этом перед началом слушаний сказал и председатель парламентского комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин:

- Надо сказать, что в этом году мы проводим публичные слушания в расширенном составе. Кроме краевых представителей законодательной и исполнительной власти, мы также пригласили максимальное количество представителей муниципальных образований края, экспертов, которые занимаются оценкой краевого бюджета, представителей контрольных органов, которые отслеживают уровень зарплат бюджетников и соблюдение трудового законодательства в крае.

Председатель парламентского комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин

Председатель парламентского комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин

Глава профильного комитета парламента отмечает, что в непростых условиях, в которых работал не только край, но и страна в 2022 году, в условиях жесточайших санкций регион в очередной раз доказал свою финансовую независимость. Все социальные обязательства перед населением были исполнены. Бюджет развития также растет. И, что важно, несмотря на сложности – развивается инфраструктура региона - в прошлом году велось строительство порядка 185 объектов.

Владимир Чащин также выразил уверенность, что и этот отчет традиционно станет отправной точкой для формирования бюджета следующей трехлетки:

- Мы считаем, что у края есть потенциал для улучшения жизни наших земляков. И все имеющиеся ресурсы мы должны направить на улучшение финансово-экономических показателей региона.

Региональный продукт – под три триллиона

Краткие финансовые итоги 2022 года коллегам представил исполняющий обязанности министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Он отметил, что «в прошлом году, несмотря на события, санкции и ограничения, работу по росту доходов и основные планы мы даже перевыполнили по некоторым позициям».

Если же сравнивать в целом с 2021 годом – есть незначительное снижение - порядка 4% процентов, но, тем не менее, все обязательства краю удалось выполнить. Негативные факторы никак не повлияли ни на исполнение бюджета, ни на работу региона с госдолгом, отметил глава краевого минфина:

- Что касается расходов – помимо нацпроектов, развития инфраструктуры и развития территорий – мы занимали активную позицию в поддержке участников и членов семей участников СВО. Что же касается параметров развития и доходов, 70 миллиардов сегодняшнего бюджета развития – это на 30 миллиардов больше, чем в 2021 году. В прошедшем году так или иначе финансировались работы на 160 объектах. Это и стройка, и проектирование, и ПСД. Впервые по исполнению местных бюджетов мы перешагнули планку в 200 миллиардов по доходам и расходам. Поэтому хочу отметить, что устойчивость и сбалансированность систем удалось обеспечить. Это позволяет исполнять бюджет с учетом изменения федерального законодательства. Исполнение складывается ритмично и позволяет сохранять уверенность, что и в текущем году все планы удастся реализовать.

КОНКРЕТНО:

- 372,4 млрд руб. составили доходы краевого бюджета в 2022 году.

- 376,2 млрд руб. – расходы региона в прошлом году.

- 3,8 млрд руб. – дефицит краевого бюджета.

- более 70 млрд руб. направлено в «бюджет развития»

Валовый региональный продукт (ВРП), как ключевой показатель экономики субъекта, прокомментировала в своем выступлении исполняющая обязанности министра экономики и регионального развития Анна Гарнец, а также расшифровала основные социально-экономические показатели ушедшего года.

Базовый итог - ВРП края в прошлом году составил 2,9 триллиона рублей. Таким образом, региону удалось сохранить свои позиции в десятке регионов, формирующих более половины суммарного объема ВРП страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

- Движение цен на нефть и драгоценные металлы по отношению к предыдущему году составило от -12,7% до +38% по разным позициям

- Уменьшение количества безработных - 13,7 тысячи человек

- Рост реальной заработной платы в регионе за год - 3,6%

- Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 11,9%

- Добыто на 25,5% больше угля, чем в 2021 году

Дмитрий Воропаев, председатель Счетной палаты Красноярского края на публичных слушаниях отметил, что обязательства, принятые в 2022 году, выполнены в полном объеме. Особо контрольный орган выделил высокие темпы развития в крае сельского хозяйства, капитального строительства и реализации инвестиционных проектов:

- Несмотря на сложные социально-экономические обстоятельства, в 2022 году региону удалось обеспечить эффективное исполнение бюджета и финансовую устойчивость, создать задел на будущее. Надеемся, что накопленные запасы позволят нам уверенно смотреть в финансовое будущее.

Экспертные оценки – важный итог слушаний

Участники и эксперты публичных слушаний также выступили с комментариями и мнениями.

Так, участвовавший в обсуждении исполняющий обязанности председателя правительства края Сергей Верещагин отметил, что на прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме не раз звучало мнение, которое уже в ближайшее время внесет существенные коррективы в работу регионов и страны. По словам главы краевого кабмина, в сегодняшних реалиях конкуренция за бюджетные ресурсы будет серьезно расти.Тем не менее «приоритетом для края на ближайшее время станет территориальное развитие и реализация национальных проектов», — заключил Сергей Верещагин.

С докладами также выступили глава Железногорска Дмитрий Чернятин, мэр Минусинска Андрей Первухин и исполняющий обязанности министра культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Резюмируя работу на публичных слушаниях, Владимир Чащин подчеркнул важность слаженной командной работы на каждом уровне:

- Отчет за 2022 год мы рассмотрели с учетом публичных слушаний, хочу отметить достаточно высокий уровень ответственности финансово-экономического блока правительства. Мы благодарим наших коллег за слаженную и конструктивную работу.

Итоги слушаний окончательно оформили в документ на финальном заседании весенней сессии Законодательного Собрания края.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Исполнение региональных бюджетов в стране в 2022 году осуществлялось в условиях вынужденной трансформации, продиктованной внешними санкциями и проведением специальной военной операции. Неплохие итоги 2021 года, накопленный запас прочности, помощь федерального центра и слаженная работа всех ветвей власти позволили пройти тяжелый финансовый год без больших потрясений. Его итоги показывают умеренную устойчивость региональных экономик.

Краевой бюджет последовательно и уверенно сохраняет свою социальную направленность, более 64% расходов бюджета в 2022 году было направлено на социальные отрасли: здравоохранение, спорт, культуру, социальную политику, образование. Также значительные объемы средств были выделены на поддержку сельского хозяйства, развитие транспорта, жилищно-коммунального строительства и других жизненно важных инфраструктурных сфер Красноярского края.

КРАТКО О БЮДЖЕТЕ-2022:

- На дополнительную поддержку граждан и отраслей экономики направлено более 11 млрд руб.

- На реализацию национальных проектов направлено 40,5 млрд руб., на 361 млрд руб. профинансированы государственные программы.

- По итогам 2022 года Красноярский край впервые в истории «перешагнул» по параметрам местных бюджетов отметку в 200 млрд руб.

Фото: Константин КОРНЕЕВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ