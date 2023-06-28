Среди самых востребованных профессий – инженеры, механики и геологи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в Красноярске и городах края. Работодатели представили на ней более 10,5 тысяч вакансий.

Особенно много предложений было для соискателей с техническим образованием. Зарплаты специалистам предлагаются достойные: в «топе» красноярской площадки вакансии для инженеров с заработной платой 100-120 тысяч рублей. «Нарасхват» и узкие специалисты, в том числе в горнодобывающей промышленности – механики по ремонту бурового оборудования, структурные геологи, водители большегрузной техники…

Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков пояснил: «Красноярский край динамично развивается, на нашей территории реализуются крупные инвестиционные проекты, на которые требуются квалифицированные кадры».

Руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Как работодатели ищут специалистов

Найти высококвалифицированные кадры не так-то просто. Корреспондент «КП»-Красноярск» выяснял на ярмарке трудоустройства, какие способы «хедхантинга» используют работодатели.

Например, менеджер по персоналу Краевой клинической больницы Надежда Кравчук поделилась, что организация давно сотрудничает с центрами занятости и участвует в ярмарках трудоустройства. С их помощью успешно удается найти немедицинский персонал (экономистов, кадровиков, бухгалтеров, буфетчиков, подсобных рабочих и уборщиков). Специалистов с медицинским образованием приходится искать по-другому. Например, работая с вузом и привлекая выпускников на работу после получения диплома.

В «Красноярском жилищно-коммунальном комплексе» часть вакансий удается закрыть с помощью ярмарки трудоустройства. Чаще всего, это экономисты и бухгалтеры. А организации, в первую очередь, требуются слесари, электромонтеры и водители. Таких соискателей мало и в основном они среднего и предпенсионного возраста. Молодежь не спешит занимать рабочие вакансии в сфере ЖКХ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Представители золотодобывающей компании «Полюс» работали на площадках с соискателями, у каждой вакансии в бизнес-единицах Компании – свои привлекательные условия. На Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» о них аудитории рассказывали в формате «отрытого микрофона». Также были подготовлены удобные буклеты для соискателей по направлениям – с QR-кодом, перейдя по которому, сразу можно узнать о всех вакансиях крупнейшего золотодобытчика. Судя по большому количеству красноярцев, которые на ярмарке выстраивались в очередь к представителям «Полюса», работу здесь жаждут получить многие, но только на ярмарке можно было «лицом к лицу» задавать вопросы, уточнять требования и условия работы. Дальше, дело за малым - заполняешь подробную анкету соискателя, и ты в корпоративной базе вакансий.

- Сегодня на месторождениях «Полюса» в Красноярском крае – Олимпиадинском и Благодатном - реализуются масштабные проекты, поэтому потребность в персонале всегда актуальна. Формат таких открытых встреч полезен обеим сторонам. Для соискателей это уникальная возможность познакомиться с компанией и ее вакансиями, задать интересующие вопросы нашим специалистам. А для работодателей - еще один инструмент по привлечению персонала и формированию внешнего пула кандидатов, - рассказала Наталья Касымова, директор департамента по подбору и развитию персонала «Полюса».

Кстати, традиционные форматы рекрутинга, как говорят специалисты, тоже достаточно доступны – на сайте компании вакансии представлены достаточно информативно, а все вопросы можно задать представителям «Полюса» по единому справочному номеру - 8 (800) 707-66-44.

Что нужно соискателям

После опроса посетителей ярмарки становится очевидным, что многим интересна работа в крупных компаниях с достойной зарплатой.

В их числе – выпускник Красноярского политехнического техникума Эдуард Гармашев:

- Я впервые на ярмарке вакансий и удивлен, что тут сколько крупных работодателей! В первую очередь, подхожу к ним. Поразило, что большинство из них проявляют интерес к вчерашним студентам, даже готовы бесплатно их обучать. Мне нужна работа в технической сфере. По образованию я техник-механик, могу работать на разных производствах. Заполнил анкету в «Полюс», нашел еще пару подходящих вакансий и оставил резюме. Пусть мне повезет!

Елена Плескачева (Давыдова) мечтает о карьере в золотодобывающей компании:

- Я хочу работать управленцем, так как сама из потомственных руководителей. Например, моя мама управляла сельхозпредприятием. У меня тоже получится. Сама я - многопрофильный специалист: «за плечами» 3 высших образования и аспирантура.

Специалист IT-сферы Антон тоже хочет трудиться в крупной промышленной компании, но у него другая мотивация:

- Я «айтишник» с 15-летним стажем. Сейчас работаю на госслужбе, но хотелось бы большего в плане карьерного роста и зарплаты, поэтому подыскиваю на ярмарке вакансии. В первую очередь узнаю в крупных компания края с хорошей репутацией, чтобы иметь больше перспектив в будущем. По-моему, металлургия у нас сильная, буду пробовать.

Алексей Пономарев, механик:

- Мне удобнее работать вахтовым методом. Приходилось трудиться на Севере в горнодобывающей промышленности. Но все компании предлагают разные условия. Решил изучить рынок, чтобы выбрать самые выгодные предложения. С моим 5-летним опытом я могу на многие претендовать.

Из школьников – в специалисты

Руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков отметил, что в регионе в самых разных сферах наблюдается кадровый голод. Особенно не хватает узких специалистов.

Действительно, многие крупные компании уже давно работают с будущими кадрами буквально со школьной скамьи. Сами «выращивают» их. «Ведут» подростков, настраивая их на выбор нужных специальностей, а затем трудоустраивают после получения востребованных профессий.

О том, что профориентационная работа со школьниками и студентами важна и нужна для будущего нашей экономики знают на предприятиях, понимают в учебных заведениях. А что эта работа с молодежью не зря проводится, можно было наблюдать прямо на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Пока мы общались со специалистами и соискателями о потребностях одних и ожиданиях других, к стенду «Полюса» постоянно подходила заинтересованная молодежь. Школьники – в сопровождении родителей или учителей, студенты – самостоятельно, небольшими группами. Любопытные, с горящими глазами, с достаточно осознанными вопросами. «Полюс» представил каталог профессий, разработанный специально для школьников и студентов. В издании понятным языком рассказывают, что делают представители тех или иных профессий в золотодобывающей промышленности. Заинтересовавшиеся гости могли в этом же буклете заглянуть в «матрицу» или «дорожную карту», из которой можно узнать, куда нужно поступить, чтобы стать, например, геологом. В числе вариантов вузов представлен и Сибирский федеральный университет. К слову, с представителями СФУ можно было пообщаться там же, на ярмарке. И, не откладывая в долгий ящик, узнать подробности поступления: экзамены и необходимые документы. Заодно, спросить на месте у представителей компании, насколько интересующая профессия – востребованная, и не потеряет актуальность в ближайшие годы.

Что самое главное мы узнали на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»? Что работа в стране есть, что хорошую работу в Красноярском крае - одном из самых динамично развивающихся регионов – можно найти. Что время возможностей для каждого, кто ищет себя, первую или новую любимую работу, достойную зарплату, карьерные перспективы и большое будущее – здесь и сейчас!

Фото: Мария ЛЕНЦ

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